Posvetiće se još ozbiljnije promociji destinacije

Beograd, (MINA-BUSINESS) – Tržište Srbije za Crnu Goru kao turističku destinaciju je od posebne važnosti, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović i dodao da je cilj Vlade je da se još ozbiljnije posveti promociji u Srbiji.

On je na Međunarodnom sajmu turizma koji je danas počeo u Beogradu istakao značaj tržišta Srbije za Crnu Goru kao turističku destinaciju i poručio da imaju odličnu posjećenost sa tog tržišta.

„Jako sam zadovoljan sajmom. Naša ponuda je bogata, mislim da smo se predstavili na jedan pravi način i da će građani Srbije vidjeti da mogu da nađu za sebe neki kutak mira, sreće i odmora u našoj državi. Pitaju za cijene je li poskupilo ili nije. Uvjeren da Crna Gora za svačiji džep ima ponudu. Tako da mislim da nema straha, siguran sam da se svaki turista i svaki građanin Srbije može pronaći u nekom segmentu naše ponude“, poručio je Đurović.

Turisitčku ponudu na sajmu, koji traje do nedjelje, predstavljaju Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma i ostalim subjektima iz djelokruga turizma.

Đurović je, kako je saopšteno iz NTO-a, kazao da sjever Crne Gore ima ogroman potencijal, te će brojne promotivne aktivnosti biti usmjerene upravo ka promociji tog regiona.

“Iz svake moje izjave možete da čujete u zadnjih godinu koliko ova Vlada potencira važnost sjevera Crne Gore i njegov potencijal. Uvjereni smo da sjever Crne Gore krije ako ne manji onda i veći potencijal od juga Crne Gore. Možda to sad zvuči nekome čudno ali vjerujte da je to tako. Ljepote Prokletija, ljepote Plava, Gusinja, Žabljaka. Evo Kolašin je hit ove godine u regionu što se tiče skijališta. Zbog toga mi je veliko zadovoljstvo”, kazao je Đurović.

On je naveo da zbog toga forsiraju opštine sa sjevera Crne Gore da budu prisutnije, da se više promovišu, reklamiraju, jer ako nešto ne prezentujete niko ne može znati da to i postoji.

“Ovo je prava prilika da se ljudi uvjere šta to mi možemo da ponudimo“, kazao je Đurović.

Direktor Turističke organizacije (TO) Kotor, Jovan Ristić, naveo je da turisti iz Srbije čine oko 21 odsto u strukturi stranih turista u Opštini Kotor i to tokom čitave godine, te da je ovaj sajam iz toga razloga od posebne važnosti.

“Proširili smo broj manifestacija, kako sportskih tako i muzičkih, tako da se trudimo da budemo interesantna destinacija gostima iz Srbije i ostatka regiona i u zimskom periodu, ali i proljećnom. Prvi put ove godine imamo kalendar manifestacija za cijelu godinu već pripremljen, tako da svi oni koji posjete naš stand biće u prilici da uzmu naš kalendar manifestacija, i tako se informišu o svim događajima u Kotoru“, rekao je Ristić.

Iz NTO su poručili da je Crna Gora već odlično poznata destinacija, ali da se trude da opravdaju povjerenje turista iz Srbije, te da od njih očekuju brojne promotivne aktivnosti na ovom tržištu.

Predstavnica NTO, Milena Vujović, kazala je da sada već tradicionalno NTO zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom učestvuje na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu.

“Riječ je o jednom od najznačajnijih događaja u turizmu u jugoistočnoj Evropi, tako da je nama posebna odgovornost kada nastupamo na ovom tržištu, imajući u vidu da su gosti iz Srbije gotovo decenijama najbrojniji turisti u Crnoj Gori. Na sajmu će u fokusu će biti gastro ponuda, seoska domaćinstva i aktivni odmor, tako da će svi posjetioci štanda moći da uživaju u degustaciji crnogorskih specijaliteta, ali i da vide brojne paket aranžmane koje je pripremila naša turistička privreda“, kazala je Vujović.

Sajam turizma u Beogradu jedan je od najznačajnijih i za nacionalnog avioprevoznika Air Montenegro koji bilježi najveći broj putnika iz Srbije sa do 14 nedjeljnih letova na relaciji Podgorica Beograd i 19 letova na liniji Tivat – Beograd.

“U toku sajma, danas i naredna tri dana ćemo imati specijalnu promotivnu ponudu od 49 EUR za sva putovanja do kraja ljetnje sezone. Radi se o putovanjima započetim iz Beograda ka Podgorici i Tivtu. Predstavićemo i nove destinacije kompanije Air Montenegro u redovnom saobraćaju. Radi se o Brnu u Češkoj i Bratislavi u Slovačkoj“, kazao je predstavnik kompanije Dragan Popović.

Tokom četiri dana sajma, posjetioci štanda NTO imaće priliku da se upoznaju sa cjelolokupnom turističkom ponudom Crne Gore, brojnim aranžmanima sa specijalnim popustima na sajmu koje je pripremila turistička privreda, ali i da uživaju u degustaciji cnogorskih domaćih specijaliteta.

Noć uoči početka sajma, u srijedu, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, NTO, HG Budvanska rivijera, Morsko dobro i TO Budva organizovali su i prijem za predstavnike medija, institucija iz oblasti turizma i osoba iz kulturnog života Srbije.

Tokom posljednjeg dana sajma biće organizovana i nagradna igra, te će posjetioci našeg štanda moći da osvoje aranžmane u seoskim domaćinstvima.

Međunarodni sajam u Beogradu okuplja oko 400 izlagača iz više od 25 zemalja i oko 30 hiljada posjetilaca. Na štandu NTO svoju ponudu predstaviće turističke organizacije Tivat, Kotor, Ulcinj, Podgorica, Berane, Andrijevica, Nikšić, Mojkovac, Žabljak, Skijališta Crne Gore, strateški partner NTO nacionalna aviokompanija Air Montenegro i Vila Geba.

