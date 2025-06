Posvećeni snažnoj borbi protiv sive ekonomije i stvaranju fer uslova poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija i Vlada ostaju posvećeni snažnoj borbi protiv sive ekonomije, povećanju transparentnosti i stvaranju fer uslova poslovanja, čime će se dodatno ojačati budžetski prihodi i otvoriti prostor za održiv ekonomski rast, saopštio je resorni ministar, Novica Vuković.

On je na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, ukazao na podatak da su prihodi od akciza na duvanske proizvode doživjeli skok od čak 162 odsto, odnosno da su sa 45,56 miliona EUR, koliko su iznosili u 2020, dostigli iznos od 119,45 miliona EUR u prošloj godini.

Vuković je, kako je saopšteno iz Ministarstva, konstatovao da se tržište snažno oporavlja, zahvaljujući odlučnoj borbi protiv nelegalne trgovine i ključnim mjerama koje je Vlada sprovela, o čemu najbolje svjedoči činjenica da se ilegalno tržište u prošloj godini, prema preliminarnim podacima, kreće između deset i 15 odsto.

Profesor na Johns Hopkins univerzitetu, Jeffrey Drope, je u svom obraćanju na sjednici kazao da je Vuković primjer pravog lidera u regionu, a i globalno, u oblasti fiskalne discipline i efikasnoj kontroli tržišta duvana.

“Tema sjednice bila je Uloga mjera fiskalne politike u unapređenju efikasne kontrole duvana u Crnoj Gori, a pohvale na račun rada resora finansija stigle su i sa rukovodećih adresa Svjetske zdravstvene organizacije (SZO)”, rekli su iz Ministarstva.

Šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori, Mina Brajović, je istakla da je Vuković, kroz konkretne aktivnosti u smislu uvođenja fisklanih mjera radi oporezivanja duvanskih proizvoda i kontrole nelegalne trgovine potvrdio snažnu posvećenost i nacionalno liderstvo, ali istovremeno ponudio sjajan primjer vizionarskog liderstva koji i drugi treba da slijede, kako bismo osigurali javno zdravlje, osigurali budžetske prihode i prekinuli krug zavisnosti koji podstiče duvanska i nikotinska industrija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS