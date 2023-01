Posvećeni razvoju poljoprivrede i korišćenju potencijala sjevernih opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je u potpunosti posvećeno razvoju poljoprivrede i korišćenju potencijala opština na sjeveru Crne Gore, saopštio je državni sekretar u tom resoru, Salih Gjonbalaj.

On je prilikom posjete Opštini Gusinje naglasio da je ruralni razvoj i poljoprivreda jedna od razvojnih šansi za tu lokalnu samoupravu.

Gjonbalaj se, kako se navodi u saopštenju Ministarstva, sastao sa čelnicima Opštine, predsjednicom Anelom Čekić i saradnicima, sa kojima je razgovarao o aktuelnostima i otvorenim pitanjima iz nadležnosti tog resora, kao i o situaciji koja je nastala usljed elementarnih nepogoda, uključujući poplave, klizišta i oštećenja na poljoprivrednim gazdinstvima.

“Tokom sastanka, čelnici Opštine predočili su glavne izazove sa kojima se suočavaju poljoprivredni proizvođači iz Gusinja, a govorilo se i o primarnim infrastrukturnim projektima u cilju razvoja poljoprivrede u toj opštini”, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su, nakon sastanka, obišli nekoliko lokacija koje su pogođene nevremenom.

Gjonbalaj je poručio da je Ministarstvo odlučno u svom nastojanju da, u saradnji sa Vladom, u mjeri mogućeg, pruži podršku poljoprivrednim proizvođačima u ugroženim područjima u opštinama, koji su bili pogođeni klimatskim nepogodama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS