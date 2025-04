Postoji značajan potencijal za dalje jačanje ekonomske saradnje Crne Gore i Italije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja između Crne Gore i Italije je veoma snažna i efikasna i postoji značajan potencijal za dalje jačanje ekonomske saradnje, kazala je italijanska ambasadorka Andreina Marsela na sastanku sa crnogorskom ministarkom javnih radova Majdom Adžović.

Tokom susreta, kako je saopšteno iz Ministarstva javnih radova, istaknuto je obostrano zadovoljstvo izuzetno snažnim i dinamičnim bilateralnim odnosima Crne Gore i Italije, koji se kontinuirano razvijaju u duhu prijateljstva,savezništva, povjerenja i međusobnog uvažavanja.

Adžović je, kako se dodaje, naglasila važnost snažnog partnerstva sa Italijom, kao pouzdanim saveznikom Crne Gore, koji pruža dosljednu podršku ne samo na evropskom putu države, već i kroz unapređenje ekonomskih odnosa i podsticanje strateških investicija.

„Posebno je istakla značaj italijanske podrške procesu proširenja Evropske unije (EU), te pomoći koju dosljedno pruža Crnoj Gori u ostvarivanju punopravnog članstva u EU“, kaže se u saopštenju.

Adžović je, kako se dodaje, upoznala ambasadorku sa ciljevima i nadležnostima novoformiranog Ministarstva, ističući značaj posvećenog djelovanja na planu privrednog razvoja i umreženosti Crne Gore, kao primarnim prioritetima Vlade.

„Formiranjem Ministarstva stvoren je prostor za efikasnije upravljanje ključnim infrastrukturnim i strateškim projektima“, kazala je Adžović.

Marsela je naglasila da je saradnja između Crne Gore i Italije veoma snažna i efikasna, ističući da postoji značajan potencijal za dalje jačanje ekonomske saradnje.

Ona je, kako se navodi, istakla da je Italija izuzetno zadovoljna dosadašnjom kooperacijom sa Crnom Gorom, i da ona može i ubuduće računati na punu podršku Italije, kako u ostvarivanju svojih evropskih ambicija, tako i u daljem strateškom razvoju.

Sagovornice su, kako je saopšteno, razmijenile mišljenja o organizaciji biznis foruma koji će se održati u narednom periodu, koji bi služio kao platforma za intenzivnije povezivanje poslovnih zajednica Crne Gore i Italije, razmjenu ideja i otvaranje novih investicionih perspektiva.

„Razgovarano je i o daljim koracima ka unapređenju strateškog partnerstva, odnosno o inicijativama koje ukazuju na zajedničku posvećenost Italije i Crne Gore održivom razvoju, tehnologiji i rastu“, kaže se u saopštenju.

