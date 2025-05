Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ulazi u novi investicioni ciklus u energetici, saopštio je ministar energetike i rudarstva, Admir Šahmanović, i dodao da postoji realan prostor za učešće međunarodnih partnera.

„Nedavni događaji u Evropi, ali i iskustva koja je i Crna Gora imala, pokazuju ozbiljnost situacije. Energetska sigurnost više nije pitanje dugoročne vizije, već urgentne potrebe. Zato svaki dan bez konkretne akcije u modernizaciji i izgradnji nove energetske infrastrukture znači dodatni rizik za ekonomiju i građane“, rekao je Šahmanović na sastanku sa ambasadorom Slovačke u Crnoj Gori, Borisom Gandelom.

Gandel je izrazio interesovanje slovačkih kompanija za ulaganja u oblasti energetike i istakao spremnost Slovačke da kroz ekspertsku i investicionu saradnju doprinese razvoju sektora u Crnoj Gori. Šahmanović je pozdravio to interesovanje.

Kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, Šahmanović je istakao da su iskustva, greške i izazovi kroz koje su prošle članice EU od izuzetne važnosti za Crnu Goru i zemlje regiona, jer pružaju korisne smjernice u planiranju i sprovođenju zelene tranzicije.

„Dok su države članice EU ovaj proces gradile više od dvije decenije i to uz mnogo stabilnije javne finansije, Crna Gora i region Zapadnog Balkana suočeni su sa izazovom da dostignu ambiciozne ciljeve zelene agende u znatno kraćem roku. To je dodatni razlog da djelujemo brže, odlučnije i pametnije“, poručio je Šahmanović.

On je naveo da je Crna Gora pouzdan i vrijedan partner evropskim institucijama, naročito Energetskoj zajednici, te da predano radi na usklađivanju zakonodavstva sa evropskim standardima i paralelnom razvoju konkretnih projekata.

„Period koji slijedi biće još dinamičniji. Novim zakonskim rješenjima uvodimo mehanizme koji će privući ozbiljne investitore, sa jasnim fokusom na obnovljive izvore energije. Modernizacija prenosne i distributivne mreže, kao i izgradnja novih kapaciteta, apsolutni su prioritet“, zaključio je Šahmanović.

