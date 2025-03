Postoji prostor za unapređenje poslovnog ambijenta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U Crnoj Gori postoji značajan prostor za unapređenje poslovnog ambijenta i podsticanje novih investicija, koje će doprinijeti održivom ekonomskom razvoju, saopštio je ministar regionalno-investicionog razvoja i saradnje sa nevladinim organizacijama, Ernad Suljević.

On se drugog dana zvanične posjete Poljskoj sastao sa potpredsjednikom Vlade i ministrom za digitalizaciju te zemlje, Krzysztofom Gawkowskijem.

Suljević je, kako je saopšteno iz Ministarstva, istakao da su Poljska i Crna Gora prijateljske zemlje koje se međusobno podržavaju, posebno kada je u pitanju evropski put Crne Gore.

„Poljska pruža snažnu podršku Crnoj Gori u njenim nastojanjima da postane članica Evropske unije (EU), a naš cilj je da unaprijedimo saradnju i u drugim oblastima, posebno u digitalizaciji, privredi i investicijama“, kazao je Suljević.

Tokom razgovora, bilo je riječi i o potencijalu za dalji razvoj investicija, naročito u oblasti turizma, kao i o poslovanju poljskih kompanija u Crnoj Gori.

Gawkowski je izrazio zadovoljstvo napretkom Crne Gore u oblasti digitalizacije i naglasio da je Poljska spremna da pruži stručnu pomoć kako bi se dodatno ojačali kapaciteti u ovoj oblasti.

Sastanak Suljevića sa Gawkowskim bio je još jedan korak u jačanju bilateralnih odnosa i saradnje između dvije zemlje, sa posebnim akcentom na podršku Crnoj Gori u njenim evropskim integracijama, kao i na unapređenje poslovnog okruženja i digitalnih kapaciteta.

