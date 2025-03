Postoji potencijal za unapređenje odnosa sa Austrijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odnosi Crne Gore i Austrije su dobri, ali postoji potencijal za njihovo unapređenje, ocijenili su ministar turizma Simonida Kordić i ambasador Austrije u Podgorici, Kristijan Štajner.

Štajner je naveo da Crna Gora i Austrija imaju sličnu situaciju kada je u pitanju turizam, te da, iako njima ta privredna grana ne čini 30 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), zauzima veoma važno mjesto.

Takođe, suočavaju se sa istim izazovima zbog promjene klime i nedostatka snijega, zbog čega su kao i mi posvećeni diverzifikaciji turističke ponude.

Kordić je Štajnera upoznala sa prvim projektom vještačkog osnježavanja na državnim skijalištima, koje je Ministarstvo na čijem je čelu obezbijedilo na Žabljaku.

Ona je navela i da je sjever Crne Gore idealan za nove investicije, te da je cilj da turizam proširimo na čitavu zemlju, ali i da sezonu produžimo na čitavu godinu.

Tokom sastanka, Štajner je naveo da broj austrijskih turista koji posjećuju Crnu Goru konstantno raste. Kordić je istakla da je Austrija za nas veoma važno i zanimljivo emitivno tržište, zbog čega je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se promet povećao i kako bi naša ponuda bila vidljivija.

Takođe, ona je ukazala na činjenicu da dvije zemlje i dalje nemaju potpisan Memorandum o saradnji u oblasti turizma, pa bi u narednom periodu trebalo razmotriti mogućnost njegovog zaključivanja, jer takav okvir može značajno doprinijeti realizaciji konkretnih aktivnosti.

Kordić je pohvalila i inicijativu Štajnera za razmjenu znanja i dodatnu edukaciju stručnog kadra u sektoru turizma, ocjenivši da je ulaganje u ljudske resurse ključ za unapređenje kvalitetne turističke ponude.

Govoreći o važnosti regionalne saradnje, Kordić je upoznala Štajnera sa projektom Destinacija Balkan, koji promoviše ideju povezivanja ovih zemalja prema udaljenim tržištima.

“Sličnosti, ali i razlike među balkanskim zemljama čine ovu destinaciju jedinstvenim iskustvom za turiste, iz kojeg zajednički možemo profitirati”, kazala je Kordić.

