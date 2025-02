Postepeno usklađivanje vizne politike u cilju zaštite ekonomskih interesa države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jasni ekonomski interesi glavni su razlog zbog kojeg je Crna Gora uspostavila bezvizni režim prema određenom broju zemalja, saopšteno je iz Kabineta predsjendika Vlade.

Iz Kabineta su saopštili da su u trenutnim globalnim okolnostima, pristup novim tržištima i olakšan dolazak turista i investitora ključni za održivost crnogorskog turizma, koji čini 26 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

„Upravo su jasni ekonomski interesi glavni razlog zbog koga je Crna Gora uspostavila bezvizni režim prema određenom broju zemalja“, saopštili su iz Kabineta povodom usklađivanja vizne politike Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), a u cilju informisanja javnosti.

Oni su naveli primjer Rusije, odakle dolazi 230 hiljada posjetilaca godišnje. Takođe, ova zemlja i dalje ima značajan uticaj na ekonomiju i država je sa najvećim brojem osobe koje u Crnoj Gori imaju regulisan boravak, njih 18,43 hiljade.

Iz Kabineta su naveli i Azerbejdžan, odakle je došla investicija od milijardu EUR u rizort Portonovi, kao i oko 15 hiljada turista godišnje.

„Iz Kuvajta, Katara, Saudijske Arabije i Bahreina Rastuće primjetne su rastuće investicije u nekretnine i turizam, kao i veliki potencijal (avio-konekcije i priliv gostiju) za diversifikaciju turističkog tržišta“, navodi se u saopštenju.

Tu je i Turska, treći po veličini investitor u Crnoj Gori, sa 320 hiljada posjetilaca godišnje. Regulisan boravak u Crnoj Gori ima 11,47 hiljada državljana Turske.

Među tim državama je i Kina, koja učestvuje u strateškim infrastrukturnim projektima, a evidentiran je i broj zabilježenih ulazaka od 58 hiljada turista u prošloj godini.

„Bjelorusija je ključna destinacija za transplantaciju bubrega crnogorskih građana. Na listi čekanja je 50 ljudi, a troškove u iznosu od 70 hiljada pokriva Fond za zdravstveno osiguranje“, rekli su iz Kabineta.

Za Crnu Goru je, kako su objasnili, ključno da osigura mehanizme, odnosno alternativna rješenja koja bi omogućila lakšu tranziciju i nadomjestila potencijalne negativne posljedice po crnogorsku ekonomiju.

U cilju ispunjavanja obaveza preuzetih Reformskom agendom, ministarstva vanjskih i unutrašnjih poslova aktivno rade na harmonizaciji sa viznom politikom sa EU i prilagođavanju šengenskim pravilima kroz više inicijativa.

Tu se, prije svega, misli na izmjenu legislative, konkretno Zakona o strancima.

„Jedna od inicijativa je i angažovanje eksternog partnera, renomirane kompanije koja bi trebalo da prikuplja dokumentaciju za izdavanje vize u zemljama gdje nemamo konzularnu pokrivenost, usljed ograničenih kapaciteta diplmatsko-konzularne mreže. Na taj način, ukidanje vizne liberalizacije za određene zemlje ne bi negativno uticalo na crnogorsku privredu“, navodi se u saopštenju.

Tu je i reforma Viznog informacionog sistema, za šta su obezbjeđena sredstva od milion EUR u okviru IPA III regionalnog projekta za jačanje kapaciteta za upravljanje granicama, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije. Time će se omogućiti povećanje efikasnosti pri izdavanju viza, uvesti servisi e-viza i online apliciranja i time obezbijediti tehničke pretpostavke za usklađivanje sa viznim standardima EU.

Iz Kabineta su saopštili da je Crna Gora privrženost evropskom putu i evropskim vrijednostima potvrdila potpunim usklađivanjem sa politikom EU prema Rusiji, uvođenjem sankcija 2022. godine, što je turističku privredu dovelo u izazovnu poziciju, imajući u vidu učešće ruskih turista u ukupnom broju onih koji posjete Crnu Goru.

Dodatno, Crna Gora, kao pretežno avio-destinacija, ima ograničenja zbog nerazvijene putne infrastrukture za dolazak većeg broja posjetilaca iz EU.

„U saradnji sa EU nastavićemo da tražimo najbolja rješenja, koja će istovremeno zadovoljiti naše nacionalne ekonomske interese i obaveze koje imamo u procesu pristupanja EU, previđene Reformskom agendom 2024-2027, uključujući i postepeno ukidanje bezviznog režima za zemlje kojima je potrebna viza za EU, a koji će biti u potpunosti usklađen, do trenutka prijema Crne Gore u članstvo EU“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS