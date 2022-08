Pošta zbog pljački traži 573 hiljade od osiguranja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pošta Crne Gore traži da im osiguravajuće kuće isplate 573 hiljade EUR po osnovu dvije pljačke njihovih poslovnica koje su se desile prošle godine.

Taj iznos novca im nedostaje u izvještaju o finansijskom planu koji je Vlada usvojila na posljednjoj sjednici, pišu Vijesti.

Ispred pošte u Nikšiću je 20. oktobra prošle godine došlo do oružane pljačke, kada je smrtno stradao radnik obezbjeđenja Ljubiša Mrdak. Prema nezvaničnim informacijama tada je ukradeno oko 400 hiljada EUR.

Iz kase poslovnice Pošte na Zlatici je 18. marta prošle godine nestalo 300 EUR. U izvještaju se navodi da je Pošta CG potpisala ugovor o pružanju usluge-nabavka zaštite transporta novca sa pripadajućim polisama na iznose od 10,96 hiljada EUR, odnosno polise osiguranja na sumu osiguranja od milion EUR.

”A imajući u vidu činjenicu da je od Direkcije za nadzor u oblasti zaštite lica imovine detektivske djelatnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, pokrenut postupak u kojem su nađene nepravilnosti u poslovanju kompanije Security guard Montenegro, osnovano očekujemo da ćemo iznos nedostajućih sredstava od 573,31 hiljadu EUR naplatiti iz navedenih polisa osiguranja”, naveli su iz Pošte.

Kompanija pored ovoga potražuje 2,49 miliona EUR od kupaca, od čega se od Elektroprivrede traži 465 hiljada EUR.

Finansijski izvještaj pokazuje da je Pošta prošle godine ostvarila dobit u iznosu od 609 hiljada. To je skoro 200 hiljada bolji rezultat od plana, ali je dobitak i 27 odsto manji u odnosu na 2020. godinu.

Ukupni prihodi su iznosili 16,7 miliona EUR, što je na nivou plana i 3,8 odsto ili 600 hiljada više u odnosu na 2020. godinu. Pošta je preko 15 miliona prihoda ostvarila od prodaje usluga, odnosno od pismonosnih i paketskih pošiljki, dok je 5,6 miliona prihoda ostvareno od usluga novčanog poslovanja.

Kada su u pitanju rashodi, oni su bili 16,09 miliona što je pet odsto više nego 2020. godine. Troškovi poslovanja su bili 4,93 miliona, dok je na bruto troškove zaposlenih kompanija izdvojila 10,88 miliona, što je 500 hiljada više nego 2020. godine.

Ukupan broj zaposlenih u Pošti na kraju prošle godine je bio 1,02 hiljade što je 22 radnika više nego godinu ranije.

Na finansijski izvještaj nezavisni revizor je dao uzdržano mišljenje, između ostalog, jer su istakli da je potrebno uraditi procjenu nepokretnosti i imovine s obzirom na to da je posljednja urađena 2010. godine. Izvršni direktor Pošte je kadar Demokrata, Dragan Tufegdžić.

