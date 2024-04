Pošta ostvarila pozitivan finansijski rezultat

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Pošta Crne Gore ostvarila je u prošloj godini pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 126.605 EUR, pokazao je Finansijski iskaz koji je danas usvojio Odbor direktora te kompanije.

Kako je saopšteno iz Pošte, ukupni prihodi te kompanije za 2023. godinu bilježe rast od 17,6 odsto u odnosu na 2022. i iznose 21.102.599 EUR.

“Najveći uticaj na rast prihoda imali su prihodi od pismonosnih i paketskih usluga, što je posljedica novih ugovora i klijenata, kao i porasta broja paketa čiji je sadržaj roba kupljena onlajn”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, rast bilježe i prihodi od usluga novčanog poslovanja na šta su u najvećem djelu uticale socijalne isplate Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja, kao i povećanja cijena provizije za uplatu na žiro račun iz oktobra prošle godine.

“Značajan rast prihoda, takođe, ostvarile su usluge Post Express i digitalni certifikat”, kazali su iz Pošte.

Oni su naveli da je povećanje cijena na globalnom tržištu uslovilo i rast troškova u odnosu na prethodnu godinu.

“Rashodi ostvareni u prošloj godini iznose 17.912.124 EUR i veći su u odnosu na isti period prethodne godine za 11,2 odsto, a u odnosu na plan za 8,7 odsto”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da dobar poslovni rezultat ima poseban značaj s obzirom na povećanje zarada u maju od deset odsto za zaposlene sa najnižim koeficijentima.

Dobar rezultat, kako su kazali, značajan je i zbog izmjena kolektivnog ugovora u dijelu obračunske vrijednosti koeficijenta, odnosno povećanja zarada za sve zaposlene u neto iznosu od 100 EUR od oktobra prošle godine.

“Osim povećanja zarada, važno je napomenuti da je, tokom prethodnog perioda, investirano u tehnološku opremu, modernizaciju i proširenje kapaciteta, kako bi se postiglo optimalno korišćenje resursa i bolje tržišno pozicioniranje Kompanije”, naglasili su iz Pošte.

Kako su dodali, navedeni rezultati govore o opravdanosti ulaganja iz prethodnog perioda, kao i o postignutom nivou zajedništa i fokusu na rezultat kod većine zaposlenih.

