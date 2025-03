Poslovni forum u okviru svjetske izložbe Expo u Osaki

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) pozvala je privrednike da se pridruže crnogorskoj delegaciji u posjeti svjetskoj izložbi Expo u Osaki, od 23. do 29. maja.

PKCG, Vlada i crnogorski paviljon Expo 2025 Osaka, u saradnji sa Privrednom komorom Osake, organizovaće u okviru te posjete poslovni forum 27. maja.

„Na poslovnom forumu će biti predstavljen investicioni ambijent Crne Gore, ključne sektorske prilike i mogućnosti za poslovnu saradnju sa japanskim partnerima. Poslovni forum pružiće platformu za razmjenu iskustava, umrežavanje i direktne B2B sastanke sa predstavnicima japanskih i međunarodnih kompanija“, navodi se u saopštenju PKCG.

Iz PKCG su dodali da poseban značaj ove posjete predstavlja obilježavanje Nacionalnog dana Crne Gore na Expo-u, 26. maja, kada će zemlja imati priliku da predstavi svoju kulturnu baštinu, privredne potencijale i turističke atrakcije globalnoj publici.

„Svi zainteresovani svoje učešće mogu potvrditi na LINK–U najkasnije do 11. marta, kako bi blagovremeno bili obezbijeđeni svi logistički i protokolarni detalji.

