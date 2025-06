Poslodavci upozoravaju na ozbiljne posljedice skraćenja radnog vremena

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Skraćenje radnog vremena moglo bi izazvati dodatne troškove, smanjiti operativnu efikasnost i stvoriti probleme u organizaciji rada, naročito u sektorima koji već rade pod velikim pritiscima, upozorili su privrednici na sjednici Upravnog odbora Unije poslodavaca (UPCG).

UPCG danas je održala sjednicu Upravnog odbora kojoj je, pored članova iz svih ključnih sektora crnogorske privrede, prisustvovala ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić sa stručnim timom.

U saopštenju UPCG se navodi da je centralna tema sjednice bila najava mogućnosti uvođenja sedmočasovnog radnog dana u okviru izmjena Zakona o radu.

„Poslodavci su naglasili da su otvoreni za unapređenja radnog zakonodavstva, ali da ta unapređenja moraju biti zasnovana na ekonomskim pokazateljima, sektorskoj analizi i procjeni uticaja na ukupni poslovni ambijent“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su se učesnici iz različitih grana privrede složili da je za tako važne i dalekosežne promjene neophodan ozbiljan dijalog i detaljna analiza svih potencijalnih posljedica.

„Privrednici su iskazali zabrinutost da bi skraćenje radnog vremena moglo izazvati dodatne troškove, smanjiti operativnu efikasnost i stvoriti probleme u organizaciji rada, naročito u sektorima koji već sada rade pod velikim pritiscima“, kaže se u saopštenju.

Predstavnici sektora turizma i ugostiteljstva istakli su da bi skraćenje radnog vremena dodatno otežalo poslovanje u djelatnostima koje već sada funkcionišu sezonski i često u uslovima nedostatka radne snage.

Oni su dodali da se već suočavaju sa ozbiljnim izazovima pronalaska kadra.

„A uvođenje sedmočasovnog radnog dana bi značilo temeljnu reorganizaciju poslova, odnosno potenciranje prekovremenog rada i preraspodele radnog vremena (za šta postoje ozbiljna zakonska ograničenja) i dodatne troškove ili nova zapošljavanje i povećane troškove koje mnogi ne mogu da finansiraju, jer skraćenje radnog vremena u ovoj djelatnosti, za većinu poslova apsolutno nije moguće“, dodaje se u saopštenju.

Predstavnici sektora turizma i ugostiteljstva su naveli da se gostima mora pružati kvalitetna i pravovremena usluga 24 sata, kako bi Crna Gora bila atraktivna destinacija za strane turiste.

„Ukazali su i da je ta grana opterećena već dovoljno opterećena slabom avio i putnom dostupnošću naše zemlje, brojnim drugim problemim (komunalne usluge, upravljanje otadom itd) koji ugrožavaju poželjenost naše zemlje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su to pitanja koja bi se morala urgentno rješavati i svakako prije brojnih inicijativa, kao što je na primjer uvođenje sedmočasovnog radnog vremena.

Iz građevinskog sektora su istakli da su zabrinuti jer se veliki dio posla obavlja na terenu, u uslovima gdje je važna produktivnost u ograničenom vremenskom periodu (sezonski radovi).

Prema njihovoj ocjeni, dodatni prekovremeni sati nijesu rješenje, jer je veliki broj radnika angažovan na gradilištima, tako da bi ukupan fond izgubljenih radnih sati zbog skračenja radnog vremena bio neprihvatljivo veliki, a samim tim i broj neophodnih prekovremenih sati značio bi veliki dodatni trošak za kompanije.

Iz građevinskog sektora su rekli da, kada se govori o angažovanju novih radnika, građevina več dugo vremena ima ozbiljan nedostatak kvalifikovane radne snage za brojne zanatske poslove, tako da bi sve to značajno uticalo i dodatno otežalo njihovo pronalaženje, jer bi čitav sektor imao dodatnu potrebu za novim radnicima.

„Ukazali su i da bi uvođenje sedmočasovnog radnog vremena značilo smanjenje efikasnosti i produženje rokova, što dodatno povećava troškove i rizike za investitore“, poručeno je na sjednici.

Predstavnici sektora energetike istakli su da brojni poslovi, posebno oni u oblasti održavanja i kontrole, zahtijevaju kontinuirani rad i organizaciju u smjenama.

Skraćivanje smjene bi, kako su naveli, dovelo do potrebe za dodatnim angažovanjem stručnog kadra kojeg već sada nedostaje, uz visoke dodatne troškove.

Iz sektora trgovine su kazali da skoro šest godina funkcionišu u uslovima zabrane rada nedjeljom, što je ostavilo ozbiljne posledice na subjekte iz reda preduzetnika, mikro i malih preduzeća.

„Zato poslodavci upozoravaju da bi nova mjera dodatno otežala njihovo poslovanje, značila skraćenje radnog dana prodajnim objektima ili angažovanje više zaposlenih, što bi neminovno dovelo do rasta troškova i potencijalnog zatvaranja malih trgovina, posebno u manjim sredinama“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su predstavnici ostalih sektorskih djelatnosti – telekomunikacije, saobraćaj, prehrambena industrija, poljoprivreda, bankarski sektor, saglasni sa svim iznijetim stavovima privrednika o predmetnoj inicijativi, budući da se isti pomenuti potencijalni problemi, u većoj ili manjoj mjeri, generišu u svim privrednim granama.

Iz UPCG su rekli da će u narednom periodu biti organizovani sastanci sa sektorima, kako bi se dublje analizirao uticaj sedmočasovnog radnog vremena na troškove rada i ukupno poslovanje kompanija.

