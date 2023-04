Poslanici završili raspravu o predloženim izmjenama zakona o PIO

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici su završili raspravu o Predlogu izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), kojim će se stvoriti uslovi da bivši radnici Kombinata aluminijuma (KAP) i metalskog sektora ostvare pravo na penziju.

Poslanik Socijalističke narodne partije (SNP), Bogdan Božović je, obrazlažući predložene izmjene zakona o PIO, kazao da je suština da se stvore uslovi kako bi bivši radnici KAP-a i metalskog sektora uopšte mogli da ostvare pravo na penziju.

„Ovo nije idealno rješenje, nego optimalno i opravdano, a cilj je da se ti radnici dovedu u isti položaj kao oni koji su ovo pravo ostvarili u prethodnom periodu“, naveo je Božović.

On je dodao da su imali u vidu uslove rada, koji su bili vrlo zahtjevni i često se negativno odražavali na zdravstveno stanje radnika.

„Ukoliko se naš predlog usvoji, a vjerujem da hoće, kriterijumi podrazumijevaju da se pravo na penziju ostvaruje sa 25 godina radnog staža ili sa 15 godina efektivnog radnog staža na beneficiranim mjestima“, precizirao je Božović.

On se zahvalio kolegama na amandmanskom djelovanju na predloženi tekst.

Predstavnik Kluba Demokratskog fronta (DF), Maksim Vučinić, kazao je da je riječ o još jednom u nizu socijalnih zakona.

„Stečaj u KAP-u je trajao osam godina. Mi smo za to vrijeme imali radnike koji su angažovani neprkidno tokom stečaja i desilo se da nijesu angažovani po ugovoro o radu i nijesu mogli da ostavre prava iz rada i po osnovu rada. Stoga su dovedeni u jako loš položaj“, objasnio je Vučinić.

On je dodao da su pokazali da u Crnoj Gori može da se izvede proces reindustrijalizacije i da je moguće imati domaće investicije i jak energetski sektor.

„Ovi zakoni će ostati pravna tekovina i služiće i budućim radnicima Željezare i Rudnika boksita, kao i svima onima koji budu bili angažovani na novim kopovima u Crnoj Gori“, rekao je Vučinić.

Poslanik Branko Radulović je ispred Pokreta za promjene (PzP) kazao da je sadašnja situacija u metalskom sektoru nasljedstvo jedne 30 godina duge pogubne, retrogradne i kriminogene ekonomske politike, kao i nedovoljno reformske politike u prethodnoj i sadašnjoj vladi.

„Kada je u pitanju kontekst KAP-a, ja sam život dao za njega, borio se, sudio i nudio rješenja. Da je tada poslušano jedan odsto, ne bi ovo bilo potrebno“, naveo je Radulović i dodao da za aluminijumsku industriju ima nade, ukoliko dođe reformska vlada.

Predstavnik Kluba poslanika Demokrate – Demos – Mir je naša nacija, Danilo Šaranović, rekao je da se ne mora podsjećati koliko je ranije metaloprerađivačka, aluminijska i rudarska industrija bila važna za crnogorsku privredu.

Cilj zakonskih izmjena je, prema njegovim riječima, ispravljanje nepravde prema žrtvama tranzicionog procesa i stavljanje svih u isti položaj.

„Svi smo dali doprinos da finalna verzija zakona bude najbolja moguća i da na isti način tretira sve radnike“, rekao je Šaranović.

Poslanica Demokratskog fronta (DF), Jovanka Bogavac, kazala je da su predložene izmjene u interesu zaposlenih i da ih treba podržati.

„Međutim, rok za prijavu do 30. juna je previše kratak. Dok se zakon izglasa i dok ga predsjednik potpiše, a postoji doza sumnje da ga neće odmah potpisati, pa dok stupi na snagu, ovim ljudima će ostati malo vremena. Mislim da će predlagač usvoijiti ovaj dobronamjeran predlog i taj rok produžiti“, rekla je Bogavac.

Poslanica SNP-a, Milosava Paunović, saopštila je da je ta stranka predloženim izmjenama pokušala da pomogne određenom broju radnika koji su žrtve tranzicije, kao i da je to jedini način da se ispravi sistemska nepravda.

„Ovdje se ne radi o ljudima mlađe starosne dobi. Nema šanse da su to ljudi od 40-ak godina. Moram reći da su te škole sada praktično neupotrebljive i oni nemaju mogućnost da se tako zaposle, a u velikoj mjeri su oboljeli“, upozorila je Paunović.

Ona je kazala da to obuhvata oko 100 ljudi na nivou Crne Gore.

