Poslanici povećali dažbine za kazina i online klađenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanici su usvojili izmjene Zakona o igrama na sreću kojima je, između ostalog, koncesija za otvaranje kazina povećana sa dva miliona na tri miliona EUR.

Izmjenama zakona, kako pišu Vijesti, doplate računa za klađenje na internetu više neće moći da se uplaćuju na kioscima i u prodavnicama već samo u objektima priređivača, dok se za internet priređivače kladioničarskih igara uvodi dodatna varijabilna naknada, a za online kazina dodate su i fiksna i varijabilna.

Takođe, predviđeno je da se formira lista inostranih neovlašćenih sajtova za igre na sreću, čije će adrese biti blokirane na teritoriji Crne Gore.

Precizno se definiše da se za jednu plaćenu koncesiju može dobiti jedan sajt za priređivanje igara na sreću, kako se ni ponovilo, kao za vrijeme ministra finansija Radoja Žugića, da je E gambling za jednu koncesiju dobio 40 sajtova, piše list.

Obavezuje se i Vlada da do kraja godine formira državno preduzeće za lutrijske igre na sreću.

Da bi ovaj zakon, kao i ostali, stupio na snagu, potrebno je da ga potpiše predsjednik Crne Gore. Odlazeći predsjednik Milo Đukanović, kome je ostalo još deset dana mandata, odbija da potpiše bilo koji zakon kojeg je usvojila Skupština od kada je donio sporni ukaz o njenom raspuštanju.

Svi zakoni usvojeni u ovom periodu, pa i ovaj, mogli bi postati važeći ako ih nakon stupanja na snagu potpiše novi predsjednik Jakov Milatović, ili ako ih ponovo usvoji novi saziv Skupštine nakon junskih izbora.

Osnovni dio ovog zakona, koji se odnosio samo na osnivanje državne lutrije, predložila je Skupštini grupa poslanika Demokratske Crne Gore 3. marta, prije raspuštanja Skupštine. Poslanik Demokrata Momo Koprivica je 5. maja dostavio Skupštini šest amandmana, koje je 8. maja podržao Odbor za ekonomiju, a zatim istog dana sa 41 glasom za usvojila i Skupština.

Izmjenom zakona se jednokratna naknada za kazina od dva miliona EUR povećava na tri miliona. Ova naknada plaća se prilikom dobijanja koncesije za kazino koja važi deset godina i može se produžiti za još pet godina.

Nakon isteka tog roka od 15 godina, priređivač mora tražiti novu koncesiju i platiti naknadu od dva, odnosno ubuduće od tri miliona EUR.

Usvojenim izmjenama se godišnja fiksna koncesiona naknada za kazina povećava sa 50 na 70 hiljada EUR, dok se varijabilna mjesečna naknada povećava sa deset na 15 odsto razlika u svim uplatama i isplatama u kazinu. U obrazloženju je navedeno da će se ovim izmjenama povećati prihodi državnog budžeta.

Navedeno je i da će se blokiranjem inostranih sajtova za klađenje na teritoriji Crne Gore povećati iznosi uplata kod domaćih registrovanih priređivača, a time i prihod državnog budžeta.

Izmjenama se preciznije određuje šta su igre na sreću preko interneta, jer je postojeće zakonsko rješenje pisano prije 15 godina, a u međuvremenu su tehnologije znatno napredovale.

Vlada je krajem prošle godine pripremila slične izmjene Zakona o igrama na sreću, ali je u februaru povučen na doradu, nakon što su članovi Zakonodavnog odbora glasali da nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

