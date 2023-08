Posjećenost u julu 15 odsto bolja nego prošle godine

Kolašin, (MINA-BUSINESS) – Posjećenost u julu u Kolašinu je, prema podacima lokalne Turističke organizacije, nekih 15 odsto bolja u odnosu na isti period prošle godine.

Direktorica TO Kolašin, Zorica Milašinović, kazala je da je u junu bilo dosta kišnih dana i hladnog vremena, međutim, od jula su kapaciteti kako u privatnom tako i u hotelskom smještaju bili popunjeni do 100 odsto.

“Što se avgusta tiče, popunjenost u hotelima je na 80 odsto u toku radnih dana, a vikendima je 100 odsto. Što se strukture gostiju tiče, tu su nam Francuzi, Njemci, Izraelci, sada imamo i goste iz Poljske, Češke i Saudijske Arabije”, rekla je Milašinović.

Ona je kazala da su tako dobrim rezultatima zabilježenim u julu potpomogle su raznovrsne manifestacije koje su opštinu Kolašin učinile atraktivnom za mnogobrojne posjetioce i u ljetnjem period, prenosi Mediabiro.

“U julu smo imali Međuopštinske omladinske sportske igre kada je u gradu boravilo 1,8 hiljada sportista iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Nakon toga smo imali Tango kamp na kojem je u periodu od 14. do 29. jula boravilo 700 učesnika iz svih zemalja svijeta, zatim smo 5. i 6. avgusta imali Bjelasica Trail, gdje smo imali učesnike iz 24 zemlje svijeta. U toku je 9. Međunarodni festival alternativnog teatra Korifej gdje takođe imamo učesnike iz regiona, tako da je zaista vrijedno posjetiti Kolašin”, precizirala je Milašinović.

Veliki broj manifestacija koji se organizuje uz podršku TO Kolašin i Opštine Kolašin pozitivno je uticao na posjećenost Skijališta Kolašin 1600, koje i samo organizuje brojne manifestacije.

Izvršni direktor Skijališta Crne Gore, Đuro Milošević, kazao je da su već polovinom juna počele aktivnosti koje se tiču turističke ponude Kolašina.

“Najprije je počeo Košarkaški kamp. Njihovi gosti su dolazili kod nas, vozili se žičarom, bili smo im dobri domaćini. Ova posjeta se pozitivno odrazila kako na Ski centar, tako i na sami grad, izdavaoce smještaja, restorane i prodavnice. Takođe, imali smo koncert Aca Pejovića koji je bio izuzetno posjećen. Bilo je baš veliko interesovanje i koncert je odlično prošao”, rekao je Milošević.

On je naveo da je dobra posjećenost Skijališta Kolašin 1600 u toku ove ljetnje sezone samo nastavak rasta dobre posjećenosti i sve većih prihoda od kada je skijalište otvoreno u februaru 2019. godine.

“Od kada smo počeli da postojimo 2019. nama su rezultati sve bolji i bolji. 2019. smo tokom ljetnje sezone imali 15,5 hiljada EUR od panoramske vožnje, 26,5 hiljada od restorana i kafe bara, narednog ljeta smo imali 46,5 hiljada, a onda 102 hiljade, prošle godine smo imali 162 hiljade. Ove godine do 15. avgusta imali smo 115,5 hiljada”, rekao je Milošević.

Prema njegovim riječima, to je rezultat koji obećava.

“Pred nama je još mjesec i po ljetnje sezone, samo ako nas vrijeme posluži, očekujemo da ćemo nadmašiti i prošlogodišnje ljeto. Optimista sam, očekujem da ćemo na kraju ljetnje turističke sezone izaći na 200 hiljada,” saopštio je Milošević.

Kada su u pitanju hotelijeri i ugostitelji vremenske prilike i manifestacije koje su se održavale u gradu su takođe bili glavni faktori koji su oblikovali ljetnju turističku sezonu.

Vlasnik Tango apartmana, Duško Raketić, kazao je da su u julu imali dosta manifestacija.

“Bilo je dobro, možda čak i bolje nego što smo navikli za jul, dok je avgust malo podbacio, najviše zbog vremenskih prilika koje nam nisu bile naklonjene. Popunjenost je manja nego što je bila prethodnih godina. Moram nažalost reći da je ovaj avgust u zadnjih par godina jedan od najlošijih”, naveo je Raketić.

On je rekao da je, ipak, septembar uvijek bio mjesec planinarenja i atraktivan je za ljubitelje atraktivnog odmora, pa se nada da će u septemburu biti dosta planinarskih grupa i većeg interesovanja za smještaj.

Dobroj posjećenosti u septembru se nadaju i u TO Kolašin, a turističku sezonu će pokušati produžiti Sinjajevinskim biciklističkim maratonom koji se održava 9. septembra, ali i mnoštvom drugih aktivnosti iz turističke ponude.

