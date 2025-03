Posebno interesovanje za privatni i hotelski smještaj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija (TO) Bar predstavila je ponudu destinacije na međunarodnom sajmu turizma Holiday World & Region World, koji je od petka do nedjelje održan u Pragu.

Predstavnici TO Bar održali su brojne sastanke sa potencijalnim partnerima i turističkim operaterima iz različitih zemalja, s ciljem jačanja saradnje i promocije Bara na ključnim emitivnim tržištima.

„Turisti iz Češke i Slovačke u najvećoj mjeri biraju mediteranske zemlje za putovanja, interesujući se za cijene privatnog i hotelskog smještaja, što ukazuje da su Bar i Crna Gora željene destinacije za odmor na ovim prostorima“, navodi se u saopštenju.

Posebno interesovanje vladalo je za Nacionalni park Skadarsko jezero i ponude kampova. Posjetioci štanda informisani su i o prirodnim ljepotama, manifestacijama, kulturno-istorijskom naslijeđu.

Iz crnogorske nacionalne avio-kompanije su najavili letove ka Pragu i Brnu iz Tivta i Podgorice, kao i letove ka Bratislavi kada je riječ o Slovačkoj, čime je dodatno pojačana povezanost između Crne Gore i ovog dijela Evrope.

Na crnogorskom štandu su predstavljene i lokalne turističke organizacije Podgorice, Tivta, Herceg Novog i Budve, koja je ujedno i nosilac sajamskog nastupa, kao i Nacionalna turistička organizacija Crne Gore i avio-kompanija Air Montenegro.

Osim promocije destinacije održani su brojni stručni paneli i konferencije.

Učešće na sajmu Holiday World & Region World dio je kontinuiranih aktivnosti TO Bar na promociji destinacije na međunarodnom nivou, sa ciljem privlačenja sve većeg broja turista i unapređenja turističke ponude.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS