Porasle cijene dionica

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene dionica na Wall Streetu u ponedjeljak su porasle, predvođene tehnološkim sektorom, nastavivši tako trend oporavka na krilima očekivanja da će američka centralna banka uspjeti meko da prizemlji ekonomiju.

Dow Jones indeks porastao je 0,45 odsto na 33.912 bodova, dok je S&P 500 indeks ojačao 0,4 odsto na 4.297 poena, a Nasdaq indeks 0,62 odsto na 13.128 bodova.

Najveći doprinos rastu indeksa dale su dionice Tesle, sa cjenovnim dobitkom od 3,1 odsto, potom Apple-a 0,6 odsto i Microsofta 0,5 odsto.

Značajno su poskupile i dionice prizvođača potrošačke robe i pružaoca komunalnih usluga, prenosi Hina.

Te dionice porasle su zahvaljujući preusmjeravanju kapitala iz američkih državnih obveznica čiji su prinosi pali, budući da je kineska centralna banka povukla iznenađujući potez snizivši kamatne stope kako bi ojačala domaću potražnju nakon neočekivanog ekonomskog usporavanja u julu.

S&P 500 indeks snažno se oporavio od sredine juna, potpomognut prošlosedmičnim podacima o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji ukazuju da je možda već dostigla vrhunac.

Od početka godine, međutim, taj indeks i dalje je nekih deset odsto u minusu.

Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) je od marta podigla kamatne stope za 2,25 procentnih poena u nastojanju da suzbije rekordnu inflaciju.

Dio investitora, međutim, brine se da će tako agresivno podizanje kamatnih stopa gurnuti najveću svjetsku ekonomiju u recesiju.

Više kamatne stope negativno utiču na izvedbu dionica, posebice tehnoloških i one koje zavise od ekonomskog ciklusa.

Na evropskim burzama najvažniji indeksi u ponedjeljak su blago ojačali, nastavivši prošlosedmični uzlet, no investitori su na oprezu jer novi makroekonomski pokazatelji iz Japana i Kine upućuju na usporavanje njihovih privreda.

U takvim uslovima, londonski Ftse indeks završio je u plusu blagih 0,11 odsto na 7.509 bodova, frankfurtski DAX 0,15 odsto na 13.816 poena, a pariski CAC 0,25 odsto na 6.569 bodova.

