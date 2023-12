Popust za redovne platiše neutralisaće povećanje cijene električne energije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potrošači koji redovno plaćaju račune za struju imaće popust koji će neutralisati povećanje cijene električne energije, rekao je ministar energetike i rudarstva Saša Mujović.

On je, u Dnevniku Televizije Crne Gore, naveo da je pitanje cijene struje bio ozbiljan test za Vladu.

“Lijepe vijesti možemo saopštiti građanima Crne Gore – struja neće biti skuplja”, rekao je Mujović.

Kako prenosi portal RTCG, on je podsjetio da se CEDIS u septembru obratio Regulatornoj agenciji za energetiku sa zahtjevom za poskupljenjem struje što je i odobreno u iznosu od oko 5,6 odsto za narednu godinu.

„Nakon konsultacija koje sam obavio sa premijerom Milojkom Spajićem konstatovali smo da bi takvo povećanje mogao da bude udar na građane i da izazove lančano poskupljenje zbog čega smo odlučili da se mora naći adekvatan model“, kazao je Mujović.

On je rekao da je potrebno zaštiti građane, ali i Elektroprivredu Crne Gore (EPCG).

„Na sjednici Odbora direktora EPCG je izglasano da će svi potrošači koji redovno plaćaju svoje račune za struju imati onoliki popust koji će omogućiti potpuno neutralisanje poskupljenja po osnovu zahtjeva CEDIS-a”, kazao je Mujović.

On je dodao da nijedan građanin Crne Gore zaključno sa 31. martom naredne godine neće osjetiti bilo kakvo poskupljenje električne energije.

“Nakon toga svi potrošači čija je potrošnja do 500 KW imaće i dalje popuste po osnovu jedne ovakve odluke, a oni koji troše više od toga će imati povećanje cijene od 5,6 odsto“, kazao je Mujović.

On je naveo i da je imao izuzetnu saradnju sa EPCG i sa predsjednikom Odbora direktora Milutinom Đukanovićem, te da se došlo do dobrog rješenja.

Kako je kazao, prethodnih dana sastanci u Beču sa Energetskom zajednicom bili uspješni i važni.

„Važna poruka je da je EU sanažan partner Crne Gore, a veliko pitanje je da li smo mi spremni da odgovorimo i da li smo mi partneri“, kazao je Mujović.

On je naveo da se Crna Gora ranije potpisanim ugovorima obavezala da Termoelektrana Pljevlja od 2018. do 2023. ima na raspolaganju 20 hiljada radnih sati.

“Do prošle godine smo potrošili 34 hiljada sati, što je skoro duplo od kvote na koju smo se obavezali. EU je i dalje tolerantna, dali su nam priliku da se popravimo da u narednih godinu poboljšamo stvari koje se tiču ekologije. Nadam se da ćemo ispunjavati ono na šta smo se sami obavezali”, rekao je Mujović.

