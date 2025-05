Ponude za zakup crnogorskih aerodroma naredne sedmice

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ponude za zakup crnogorskih aerodroma dostavljaju se do kraja naredne sedmice, a sredinom sljedeće predstavnici Vlade i opština Tivat i Zeta potpisuju sporazum o upotrebi novca od koncesija.

U sindikatu tog preduzeća smatraju da je cijeli postupak netransparentan, prenosi portal RTCG.

Predsjednik sindikata Damjan Radulović, kazao je za Radio Crne Gore da se i pored obećanja dovodi u pitanje poštovanje postojećeg kolektivnog ugovora, koji je, prema njegovim riječima, nezakonit.

On smatra da je pravi trenutak da poslanici podrže inicijativu Unije slobodnih sindikata i donesu Zakon o zaštiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu, koji bi obezbijedio da se u slučaju promjene vlasničke strukture u preduzeću organizuje referendum.

Rok za dostavljanje ponuda tenderskoj komisiji za dodjelu koncesija za aerodrome u Golubovcima i Tivtu je 9. maj. U međuvremenu, najavljeno je dva dana prije, predstavnici vlade i opština Zeta i Tivat potpisaće sporazum o upotrebi novca u slučaju zakupa, koji prema Zakonu o koncesijama, definiše da sredstva budu preusmjerena u opštinske budžete i koriste se isključivo za kapitalne projekte.

Radulović je kazao da u tenderskoj komisiji nema predstavnika zaposlenih, a odlučuje se o ključnom resursu države.

“Igrom slučaja, namjerno ili ne, nemamo nijednog predstavnika zaposlenih. Smatramo da je krajnje neodgovorno da se o budućnosti radnika odlučuje bez radnika. Pitanje je kako se može donijeti legitimna odluka o koncesiji bez učešća onih koji decenijama održavaju operativnost aerodroma i obezbjeđuju profite koji se ostvaruju iz godine u godinu. Dakle, prošle godine je preko deset miliona ostvareno u profitima”, rekao je Radulović.

Predsjednik tenderske komisije Nik Gjeloshaj nedavno je u parlamentu saopštio da će do 9. juna biti odlučeno hoće li država nastaviti ulaganja u aerodrome ili će se ići na model koncesije. On je poručio da će biti izabrano najbolje rješenje te da će radnici biti apsolutno zaštićeni.

U sindikatu sumnjaju da će zaposleni biti sigurni jer je, tvrdi Radulović, važeći kolektivni ugovor nezakonit.

“Potpisan je od sindikalnih predstavnika kojima su istekli mandati, a koji nijesu sprovodili te izbore u skladu sa sopstvenim pravilima, i u tom kontekstu postoji realna opasnost da budući koncesionari ospore taj ugovor. Sad, ako gospodin Gjeloshaj misli da je odredba iz tog spornog kolektivnog ugovora koja propisuje da zaposleni ne mogu dobiti otkaz u roku od pet godina nakon preuzimanja dovoljna zaštita, ovdje postavljam jasno pitanje – što se dešava nakon tih pet godina. Ako koncesionar, recimo, zarad profita prepolovi broj zaposlenih”, naveo je Radulović.

On je pitao da li postoji neki plan za te ljude i socijalni program.

“Da li ćemo ponovno gledati jedan odliv stručnog, visokoškolovanog kadra iz Crne Gore”, pitao je Radulović.

On smatra da je pravi trenutak da poslanički klubovi podrže inicijativu Unije slobodnih sindikata da se usvoji zakon o zaštiti privrednih subjekata u državnom vlasništvu, što bi značilo da se u slučaju koncesije ili prodaje tih preduzeća organizuje referendum.

“A ukoliko bi izrazili spremnost da se ovim pitanjima odlučuje na referendumu, vlada bi pokazala jedan nevjerovatan iskorak i dozu odgovornosti koju niko ranije nije pokazao, među kojima bi se zaslužilo povjerenje i na narednim izborima”, dodao je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS