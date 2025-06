Ponude za koncesiju aerodroma tehnički ispravne

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tenderska komisija za postupak koncesije za pravo korišćenja aerodroma Podgorica i Tivat konstatovala je danas da su ponude oba ponuđača tehnički ispravne i da su stečeni uslovi za provjeru finasijskih ponuda oba ponuđača.

Kako je saopšteno iz Vlade, nastavak sjednice Tenderske komisije zakatan je za sjutra, a do tada se očekuje da konsultant IFC (Svjetska banka) dostavi analizu finansijskih ponuda.

Navodi se da je Tenderska komisija konstatovala tehničku ispravnost ponuda u skladu sa dodatnim konsultacijama sa Međunarodnom finansijskom korporacijom – savjetnikom u procesu, a nakon što su oba ponuđača ispunila zahtjeve minimalnog broja bodova.

U saopštenju se dodaje da će Tenderska komsija raditi svakodnevno kako bi do kraja ove sedmice završila rad i usvojila predlog, koji će poslati Ministarstvu saobraćaja.

