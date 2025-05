Pomažu Crnoj Gori da poboljša konkurentnost privatnog sektora

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija (EU) podržavaju privatni sektor Crne Gore kroz identifikaciju ključnih mjera i oblasti politike koje treba da unaprijede njegovu konkurentnost.

„Ove aktivnosti su podržane kroz program Prioriteti politike konkurentnosti za Zapadni Balkan, koji finansira EU, a pokrenula je EBRD u saradnji sa Centrom za napredne ekonomske studije (CEVES) i lokalnim partnerima“, navodi se u saopštenju.

Cilj programa je, kako se dodaje, identifikacija i sprovođenje seta mjera politike koje će poboljšati konkurentnost privatnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, uključujući i Crnu Goru.

Na događaju održanom u Podgorici, učesnici programa okupili su se kako bi razgovarali o identifikovanim prioritetima politike, uključujući unapređenje inspekcijskih službi u borbi protiv sive ekonomije, unapređenje podrške i finansiranja za preduzeća, jačanje istraživačke i digitalne infrastrukture, kao i rješavanje izazova na tržištu rada kroz ciljane reforme i digitalna rješenja.

Ističući važnost saradnje između sektora, institucija i drugih zemalja, šef kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, Remon Zakaria, rekao je da je taj zajednički napor, kroz Prioritete politike konkurentnosti za Crnu Goru i širu regionalnu inicijativu, ključan za stvaranje održivog poslovnog okruženja koje podstiče inovacije, podržava digitalizaciju i jača konkurentnost.

„Usaglašavanjem prioriteta i prelaskom sa analize na akciju, možemo postaviti temelje za jaču i otporniju budućnost ekonomije našeg regiona“, kazao je Zakaria.

U narednoj fazi, nadležne institucije će dobiti tehničku pomoć, takođe finansiranu od EU, kako bi im se pomoglo u sprovođenju identifikovanih i dogovorenih mjera politike neophodnih da mala i srednja preduzeća (MSP) postanu konkurentnija u regionu i na međunarodnom nivou, kao i kako bi institucije sa mandatom za MSP efikasnije pružale podršku.

Šef Sektora za saradnju u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Yngve Engstrom, kazao je da podrška EU i EBRD-a pruža stručna i provjerena rješenja za uklanjanje prepreka i strukturnih problema u poslovnom okruženju Crne Gore.

„Ova podrška osnažuje i nadopunjuje obaveze koje je Crna Gora preuzela kroz Agendu reformi EU, omogućavajući korišćenje sredstava i sprovođenje reformi sa snažnim uticajem na rast. Unaprijeđeno poslovno okruženje će povećati investicije, podstaći inovacije, smanjiti troškove i cijene i podstaći rast ekonomije“, dodao je Engstrom.

