Poljska televizija snima emisiju o Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) bila je domaćin novinarskoj ekipi renomiranog poljskog televizijskog kanala TVN, koji je sa oko 38 miliona gledalaca jedan od najgledanijih u toj zemlji i dio je prestižne grupacije Warner Bros i Discovery.

Povod posjete bilo je snimanje emisije Vidimo se u okviru Jutarnjeg programa, čija se premijera očekuje krajem maja. Emisija će prikazati Crnu Goru kroz prizmu luksuza, životnog stila, lokalne kulture, gastronomije i aktivnosti na primorju.

Tokom boravka u Crnoj Gori, od srijede do nedjelje, ekipa je obišla i snimila neke od najatraktivnijih destinacija na crnogorskom primorju.

“Putovanje je započelo u Budvi, sa snimanjem spektakularnog pogleda na ostrvo Sveti Stefan i nastupom lokalnog folklornog ansambla, kao i autentičnim kulinarskim iskustvom uz demonstraciju pripreme tradicionalnih jela. Uslijedila je šetnja starim gradom Budva i posjeta plaži Ričardova glava”, navodi se u saopštenju.

Voditelj emisije Michal Cessanis, koji je i glavni urednik časopisa National Geographic Traveller, rekao je da je veoma srećan što će Crnu Goru prikazati na najvećoj privatnoj televiziji u Poljskoj – TVN.

“Oduševljen sam prirodom, pogledima i gradovima sa bogatom istorijom, kao i prelijepim Bokokotorskim zalivom. Iznad svega, mnogo mi se sviđaju vaši ljudi, vaš način života i provođenja slobodnog vremena. Vi ste izuzetno društvena nacija koja voli da dočekuje goste. Zajedno sa mojom televizijskom ekipom, divno smo se proveli u Crnoj Gori i jedva čekam da se vratim ovdje”, kazao je Cessanis.

Narednih dana, TV ekipa je nastavila istraživanje autentičnih mjesta i prirodnih ljepota Crne Gore – posjetili su mjesta poluostrva Luštica, Porto Montenegro, prirodni rezervat Solila, Herceg Novi i selo Žlijebi, kao i turistička mjesta u Kotoru. Posebno su uživali u posjeti ruralnim domaćinstvima, a zatim i u obilasku Virpazara i Skadarskog jezera.

Organizaciju ove studijske posjete omogućila je NTO, uz podršku lokalnih turističkih organizacija Budve, Kotora i Herceg Novog, kao i hotelske grupe Casa del Mare.

“Ova posjeta predstavlja značajnu aktivnost u promociji Crne Gore na tržištu Poljske, sa ciljem privlačenja novih gostiju tokom ove godine”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS