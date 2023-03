Poljaci zainteresovani za crnogorsko primorje i planine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poljaci su zainteresovani za crnogorsko primorje i planine, saopštili su iz Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTO).

Kako se navodi, NTO zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama i turističkom privredom, učestvuje na sajmu turizma “Ittf 2023.”, koji se održava od četvrtka do subote u Varšavi.

Iz NTO su kazali da je riječ je o jednom od najvažnijih međunarodnih događaja u turizmu, gdje se Crna Gora predstavlja posjetiocima objedinjenim ponudom, kako u segmentima odmora na plažama Jadrana, planinama, tako i bogatom gastronomijom.

“Tokom sajma, atraktivna turistička ponuda Crne Gore privukla je veliki broj posjetilaca koji su poručili da će rado posjetiti našu zemlju”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, jedna posjetiteljka sajma kazala je da je prije dvije godine posjetila Crnu Goru sa svojim suprugom, da su autom obišli čitavu obalu i da joj se najviše dopao Perast.

“To je nešto najljepše što sam ikad vidjela. Ove godine ću ponovo doći u Crnu Goru jer mi se zaista dopalo, ali ću ovog puta posjetiti planine i rijeke koje prošli put nismo stigli da vidimo”, kazala je ona.

Iz NTO su naveli da je štand posjetio i otpravnik poslova u Ambasadi Crne Gore u Varšavi, Aleksandar Drljević sa saradnicom, koji kaže da su Poljaci veoma zainteresovani za Crnu Goru.

“Poljska je država koja ima skoro 40 miliona stanovnika i mislim da to treba iskoristiti u narednom periodu. Moramo biti još više prisutni na ovom tržištu, jer je njihovo interesovanje veliko kako za ljetnje, tako i zimske odmore”, kazao je Drljević.

Nacionalna avio kompanija Air Montenegro koja je strateški partner NTO CG i poljska agencija “Rego Bis”, ocijenili su da je uspjeh prošlogodišnje saradnje rezultirao velikim interesovanjem za crnogorsko tržište i potrebom za boljom avio povezanošću dvije države.

Tanja Babović je, ispred Air Montenegra, kazala da je ostvaren je veliki broj čarter letova, a uz Katovice planirano je pokretanje dodatne linije – ka Žešovu.

“Air Montenegro će ka Katovicama saobraćati jednom sedmično počev od 1. juna, dok će ka Žešovu letjeti od 15. juna, takođe jednom sedmično. Nadamo se da će ove dvije linije doprinijeti još boljoj posjećenosti, ali i dodatnoj promociji naše zemlje kao sjajne destinacije za odmor turista iz Poljske”, kazala je Babović.

Ines Hodžić iz turističke agencije “Gold Travel”, koja je strateški partner NTO, istakla je da je šansa za nekim novim partnerstvima i saradnjom ove godine veća, jer su u planu nove čarter linije u toku ljetnje sezone.

Prema njenim riječima, to agenciji “Gold Travel” daje veći prostor i mogućnost da se povežu sa novim agencijama i kontaktima.

Iz NTO su kazali da su tokom sajma predstavnici Nacionalne i lokalnih turističkih organizacija i crnogorske turističke privrede održali brojne sastanke sa turističkom privredom Poljske, kao i njihovom nacionalnom avio kompanijom “LOT”.

Navodi se da strateški partner NTO – hotelska grupacija “Budvanska rivijera”, tradicionalno učestvuje na sajmu turizma u Varšavi.

Marko Andrić iz Budvanske rivijere kazao je da iz iz godine u godinu bilježe rast broja dolazaka sa tog važnog tržišta.

“Naravno da je uspostavljanje direktnih avio linija kao i promocija destinacije preduslov za bolje pozicioniranje i naše hotelske ponude. Očekujemo da je “Ittf 2023” dobra prilika da kroz B2B sastanke i poslovne susrete približimo našu ponudu i u konačnom da rezultiraju povećanjem turističkog prometa sa tržišta Poljske”, kazao je Andrić.

Predstavnik Turističke organizacije (TO) Budve, Dejan Kuljača ističe da je na sajmu predstavljena cjelokupna turistička ponuda budvanske rivijere, smještajni kapaciteti, avio povezanost, događaji, kao i prirodne ljepote Budve i njenog zaleđa.

“Prema podacima kojima raspolažemo, turisti iz Poljske su u godini za nama u Budvi ostvarili skoro 17 hiljada dolazaka i oko 83 hiljade noćenja. Primijetan je konstantan rast turističkog prometa sa ovog tržišta, koje je jedno od strateški važnih tržišta za turizam kako Budve, tako i cijele Crne Gore”, poručio je Kuljača.

Vršiteljka dužnosti direktorice TO Bara Nikoleta Nikčević kazala je da vlada veliko interesovanje za kompletnu ponudu Bara.

Prema njenim riječima, pored pasivnog odmora, turiste iz Poljske interesuju i drugi segmenti turističke ponude, kao što su kulturna dobra, vinarije, i hoteli sa 3 i 4 zvjezdice manjeg kapaciteta.

U saopštenju se navodi da se očekuje trend rasta turista sa poljskog tržišta nastaviti, imajući u vidu postojeće interesovanje poljskih turoperatora i da trenutno preko 30 njih u svojim programima putovanjima nudi Crnu Goru.

Dodaje se da se to očekuje i jer su najavljeni redovni letovi avio kompanija “LOT Polish”, “WizzAir” i “Ryaniar” iz Varšave, Gdanjska, Krakova, Žešova, Poznanja, Vroclava i Katovice ka Crnoj Gori, kao i naredne promotivne aktivnosti NTO.

