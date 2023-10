Politička podrška važan osnov za dalju profesionalizaciju UPC

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Politička podrška institucionalnoj stabilnosti i radu Uprave prihoda i carina (UPC) važan je osnov za njenu dalju profesionalizaciju i unapređenje efikasnosti, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića i Generalnog sekretara Svjetske carinske organizacije Kunio Mikurija.

Tema razgovora, kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, bio je nastavak podrške Svjetske carinske organizacije crnogorskoj UPC.

“Prepoznajući važnost Uprave po Crnu Goru i građane treba predano raditi na njenom kadrovskom jačanju, afirmisanjem službenika koji uživaju lični i profesionalni kredibilitet ali i ukupnoj modernizaciji i prilagođavanju rada Uprave prihoda i carina svjetskim i evropskim standardima”, kazao je Milatović.

Na sastanku je ocijenjeno da je potrebno nastaviti rad na daljoj integraciji UPC, koja je nastala prije tri godine spajanjem dvije uprave.

Zaključeno je i da je akcenat potrebno staviti na bolje upravljanje bazama podataka, koordinaciju između institucija, digitalizaciju i korišćenje novih tehnologija, kao ključ efikasnije uprave u borbi protiv sive ekonomije i nelegalne trgovine.

„Ocijenjeno je da je politička podrška institucionalnoj stabilnosti i radu Uprave važan osnov za njenu dalju profesionalizaciju i unapređenje efikasnosti“, kaže se u saopštenju.

