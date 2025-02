Pokretna pijaca u Zagoriču podrška domaćoj proizvodnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pokretna pijaca u Zagoriču, projekat preduzeća Tržnice i pijace, omogućava građanima lakši pristup svježim domaćim proizvodima, dok istovremeno pruža snažnu podršku lokalnim proizvođačima.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, zamjenica gradonačelnika Nađa Ljiljanić i sekretar za finansije Balša Špadijer danas su posjetili Pokretnu pijacu u Zagoriču.

Mujović je, kako je saopšteno iu Glavnog grada, istakao da je riječ o pilot projektu koji ima za cilj da pijace približi građanima u različitim dijelovima grada.

“Želimo da svaki kvart ima priliku da ugosti ovakve pijace, kako bi građani lakše i brže došli do svježih proizvoda. Ovakve inicijative približavaju Podgoricu evropskim gradovima, gdje su mobilne pijace uobičajena praksa. Idemo korak po korak ka tome da naš grad učinimo ljepšim i ugodnijim za život”, rekao je Mujović.

Ljiljanić je naglasila da će se ovakav koncept nastaviti i u drugim dijelovima grada.

“Danas smo u Zagoriču, a već u narednom periodu pokretne pijace biće organizovane na Zabjelu i u City kvartu. Cilj nam je da građanima omogućimo da u šetnji sa porodicom mogu kupiti kvalitetne domaće proizvode”, kazala je Ljiljanić.

Predstavnica preduzeća Tržnice i pijace, Biljana Jovović, istakla je da su građani Zagoriča izuzetno zadovoljni ovim konceptom i najavila proširenje projekta.

“Plan nam je da ovu lokaciju ponavljamo češće, ali i da proširimo broj tezgi i lokacija. Već od sredine februara planiramo novu pokretnu pijacu, vjerovatno u centru grada, a u narednom periodu ćemo se truditi da u ponudu uključimo i tematske pijace, s ciljem promocije crnogorskih domaćih proizvoda”, poručila je Jovović.

Glavni grad će, kako je saopšteno, nastaviti da podržava projekte koji doprinose dostupnosti kvalitetnih proizvoda i razvoju lokalne privrede, jer svaki korak ka boljoj povezanosti građana i proizvođača čini grad boljim mjestom za život.

