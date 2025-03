Pokrenuta registracija prve stambene zadruge

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara Crne Gore – Moj dom počelo je proces registracije prve stambene zadruge u državi pod nazivom Moj dom, s ciljem poboljšanja uslova stanovanja i zaštite podstanara.

„Ova inicijativa donosi model koji omogućava dugoročno i sigurno stanovanje uz mogućnost povoljnog otkupa nekretnina“, navodi se u saopštenju.

Zadruga Moj dom će, kako su kazali njeni predstavnici, paralelno djelovati u dva ključna pravca.

Prvi pravac će se odnositi na zakup stanova od stanodavaca u korist podstanara, kao i na to da će zadruga iznajmljivati stanove od privatnih vlasnika i dalje ih izdavati podstanarima pod fer i sigurnim uslovima.

„Podstanari će imati dugoročne ugovore bez iznenadnih iseljenja i neopravdanih povećanja kirije, dok će stanodavci imati sigurnost redovnih isplata i profesionalno upravljanje nekretninama“, navodi se u saopštenju.

Drugi pravac će biti izgradnja i kupovina stanova za buduće članove zadruge.

„Kroz prikupljanje sredstava, zadruga će ulagati u izgradnju i kupovinu stanova kako bi povećala pristupačne stambene kapacitete. Podstanari će dobiti priliku da postanu vlasnici stanova po povoljnim i pravednim uslovima, bez rizičnih kredita i visokih kamata. Kolektivna kupovina i gradnja smanjiće troškove i omogućiti stabilne cijene stanovanja“, precizira se u saopštenju.

Iz Udruženja su rekli da sve veći broj podstanara u Crnoj Gori suočava se sa nesigurnim ugovorima, stalnim poskupljenjima kirija i nepredvidivim uslovima stanovanja. Moj dom, kako se dodaje, pruža rješenje kroz organizovano stanovanje, pravedne zakupne uslove i dugoročnu sigurnost.

Prednosti za podstanare se, kako su rekli, ogledaju u stabilnim i dugoročnim ugovorima bez straha od iseljenja, pristupačnije cijene stanova i mogućnost njihovog otkupa, pravednije uslove zakupa i otplate, kao i pravno i finansijsko savjetovanje za zaštitu prava stanara.

„Trenutno je u toku proces registracije zadruge i okupljanje prvih članova. Pozivamo sve zainteresovane podstanare, stanodavce, kao i sve koji žele da budu dio ove inicijative, da se prijave Udruženju podstanara Crne Gore. Ovaj proces uključuje formiranje potrebnih tijela zadruge i aktivnu ulogu u njenom daljem razvoju“, navodi se u saopštenju.

Za sve dodatne informacije i prijave, zainteresovani se mogu obratiti Udruženju podstanara Crne Gore putem e-maila: [email protected] ili putem naših društvenih mreža.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS