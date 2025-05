Pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti zabrane rada nedjeljom u trgovinama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ustavni sud danas je na sjednici pokrenuo postupak za ocjenu ustavnosti zabrane rada nedjeljom i u dane državnih praznika u trgovinama, saznaje Televizija Vijesti.

Pokretanje postupka, u ovom trenutku, ne znači i ukidanje zabrane rada nedjeljom, prenosi portal Vijesti.

Pokretanje postupka ostavlja mogućnost Vladi da zatraži od suda zastoj postupka i interveniše izmjenom osporene zakonske odredbe u parlamentu ili će sud, ukoliko to ne učini u ostavljenom roku koji može biti i pola godine, nastaviti postupak i donijeti konačnu odluku, kada može zabranu rada nedjeljom proglasiti neustavnom.

Ocjenu ustavnosti zabrane rada nedjeljom zatražila je inicijativom Unija poslodavaca prije skoro šest godina, nakon što je Skupština u julu 2019. godine usvojila izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, a prva neradna nedjelja za trgovce je bila 20. oktobar 2019.

“Ustavni sud je ocijenio da se osnovano postavlja pitanje saglasnosti osporenih odredaba Zakona sa ustavnim principima jednakosti svih pred zakonom, ograničenja ljudskih prava i sloboda, slobode preduzetništva i saglasnosti pravnih propisa”, navodi se u odluci Ustavnog suda.

Unija poslodavaca je osporila zakon pred sudom, tvrdeći da se njime krši Ustavom garantovana sloboda preduzetništva i zabrana diskriminacije.

Izmjenama zakona je propisano da su od ove zabrane izuzete apoteke, pekare, benzinske pumpe, kiosci za prodaju štampe, pijace, prodavnice za prodaju pogrebne opreme, poslastičarnice, suvenirnice i cvjećare.

“Osnovano se postavlja pitanje povrede ustavnog principa jednakosti u okviru jedne grupe preduzetnika na tržištu“, navodi se u odluci suda.

Dodaje se da navedeni izuzetak od opšteg pravila kojim se zabranjuje trgovina nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika upućuje na to da zakonodavac uvažava činjenicu da postoji potreba za kontinuiranim i svakodnevnim radom određenog broja subjekata radi snabdijevanja potrošača, odnosno radi nesmetanog funkcionisanje društvene zajednice.

„Ali se osnovano postavlja pitanje: da li je zakonodavac uspio postići ustavnopravno prihvatljivu ravnotežu između prava privrednih društava, preduzetnika – trgovaca kojima je dopušten rad nedjeljom i prava onih kojima je on zabranjen, do stepena da se bez ikakve sumnje može otkloniti prigovor o pojavi nejednakosti druge grupe subjekata u odnosu na one prve”, navodi se u odluci suda.

Dok su neki trgovci tvrdili da neće doći do ukupnog pada prometa, već će se on preliti na ostale radne dane, drugi su tvrdili da najveće pazare imaju tokom vikenda i da će doći do otpuštanja zaposlenih.

U međuvremenu su vođeni pregovori da se izmijeni zakon i radnicima za rad nedjeljom omogući uvećana dnevnica i slobodan dan naredne nedjelje, ali za to nije postojala skupštinska većina.

