Pojačan inspekcijski nadzor u šest primorskih opština

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pojačan i koordinisani inspekcijski nadzor biće sproveden u šest primorskih opština od nedjelje do 31. avgusta, saopštilo je Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora.

Sjednici, koja je održana danas, predsjedavao je potpredsjednik Vlade za infrastrukturu i regionalni razvoj i predsjednik Koordinacionog tijela, Milun Zogović.

U fokusu sjednice, kako se navodi, bile su analize rada inspekcija i pripreme za pojačane nadzore tokom predstojeće ljetnje turističke sezone.

Dodaje se da su razmatrani i usvojeni mjesečni izvještaji o radu inspekcija za april i maj.

Navodi se da su u izvještajnom periodu, u aprilu i maju, inspekcije nad kojima monitoring vrši Koordinaciono tijelo, izvršile ukupno 10.522 inspekcijska pregleda.

“Redovnih inspekcijskih nadzora izvšrena je 7.751, inspekcijskih nadzora po inicijativi 1.274, dok je kontrolnih inspekcijskih nadzora, u kojima su inspektori pratili postupanje subjekata nadzora po nalozima za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, izvršeno ukupno 1.446”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je podnijeto 163 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka kod nadležnog suda za prekršaje.

“Od ukupno 1.052.240 EUR svih izrečenih kazni, iznos izrečenih kazni po prekršajnim nalozima za april i maj 2025. godine iznosio je 1.006.040 EUR, dok je 46.200 EUR izrečeno rješenjima o izricanju novčane kazne”, kaže se u saopštenju.

Posebna pažnja, kako se navodi, posvećena je pripremama za ljetnju turističku sezonu.

Predsjednik Radne grupe za pripremu ljetnje turističke sezone, Dalibor Đerić, upoznao je članove Koordinacionog tijela o aktivnostima koje je preduzela Radna grupa na pripremi pojačanih inspekcijskih nadzora, tokom trajanja ljetnje turističke sezone.

“U periodu od 29. juna do 31. avgusta, biće sprovedeni pojačani i koordinisani inspekcijski nadzori u šest primorskih opština, kao ključnim destinacijama crnogorskog primorja i to: Budva, Herceg Novi, Tivat, Kotor, Bar i Ulcinj”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će nadzori biti organizovani u četiri smjene, a realizovaće ih zajednički timovi više inspekcija.

“Na terenu će svakodnevno biti prisutno oko 80 inspektora kako domicilnih, tako i angažovanih iz Inspekcije rada, Zdravstveno-sanitarne inspekcije, Turističke inspekcije, Tržišne inspekcije i Uprave za bezbjednost hrane. Rad će pratiti i pet koordinatora”, dodaje se u saopštenju.

Đerić je istakao da pojačani inspekcijski nadzori tokom ljetnje turističke sezone imaju za cilj obezbjeđivanje zakonitog, bezbjednog i kvalitetnog ambijenta za boravak turista, kao i suzbijanje pojava koje negativno utiču na crnogorski turizam i ekonomiju.

“Ključni prioriteti i zadaci inspekcija biće usmjereni na suzbijanju rada na crno, svake vrste sive ekonomije i nelojalne konkurencije, dok će posebna pažnja biće posvećena očuvanju zdravlja ljudi i turista tokom ljetnjih mjeseci”, kaže se u saopštenju.

Osim u primorskim opštinama, dio inspektora će, kako se dodaje, biti aktivan i u turističkim centrima na sjeveru Crne Gore, odnosno u opštinama Kolašin i Žabljak, na Skadarskom jezeru, u rafting centrima i svim onim mjestima u kojima se očekuje povećan broj turista tokom ljeta.

“Inspekcija rada će sprovoditi pojačani nadzor u cilju suzbijanja „rada na crno”, koji je upravo najizraženiji u vrijeme turističke sezone, kada je povećan broj poslodavaca sa sezonskim odobrenjem za rad, kao i broj angažovanih lica za obavljanje sezonskih poslova”, kaže se u saopštenju.

Prioritetan zadatak Inspekcije rada, kako se navodi, biće suzbijanje sive ekonomije na tržištu rada (neformalno zapošljavanje i neplaćeni rad kod formalno zaposlenih).

“Inspekcijski nadzor će se vršiti posebno u dijelu sprovođenja mjera za ostvarivanje prava zaposlenih na rad i po osnovu rada, kao i zakonitosti zapošljavanja, sa posebnim akcentom na angažovanje maloljetnika”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će inspektori Uprave za bezbjednost hrane kontrolisati sve subjekte u poslovanju sa hranom, od velikih hotela do malih prodajnih mjesta na šetalištima, kontrolu higijenskih uslova, način čuvanja i porijeklo hrane.

Dodaje se da su inspekcijski nadzori nad sprovođenjem Zakona o unutrašnjoj trgovini i Zakona o zaštiti potrošača, u nadležnosti tržišnih inspektora.

“Inspektori će kontrolisati dokaze o nabavci robe u prometu, prijavljivanje trgovine na malo, trgovine na veliko i trgovinskih usluga, poštovanje neradne nedjelje i neradnih dana u vrijeme državnih praznika, isticanje i pridržavanje rasporeda radnog vremena”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će predmet nadzora biti i isticanje obavještenja o robi, isticanje cijene proizvoda, pridržavanja istaknutih cijena, isticanje cijene kod prodajnih pogodnosti, isticanje cijene pri oglašavanju, isticanje cijena kod benzinskih stanica i parkirališta.

Predmet kontrole Zdravstveno-sanitarne inspekcije je, kako je saopšteno, inspekcijski nadzor ugostiteljskih objekata, trgovina, zanatskih radnji, vodosnabdijevanje, kao i ostali objekti koji su pod sanitarnim nadzorom.

“Takođe vršiće se kontrola ispunjenosti opštih i posebnih higijenskih zahtjeva, obaveznog zdravstvenog pregleda poslovnih prostorija”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da će turistički inspektori kontrolisti ispunjenosti uslova za rad ugostiteljskih objekata, za pružanje usluga smještaja, hrane i pića, kontrola upotrebe duvanskih proizvoda, izdavanje računa, ispunjenosti uslova u pogledu uređenosti.

Turistički inspektori kontrolisaće i izgrađenosti i organizacije kupališta na moru, posjedovanje odgovarajućih odobrenja, organizacija spasilačke službe, kontrola plovnih objekata u dijelu posjedovanja neophodne dokumentacije i ispunjavanje uslova za prevoz putnika u komercijalne svrhe.

Zogović je, kako se dodaje, naglasio značaj ljetnje turističke sezone.

Prema njegovim riječima, turistička sezona period od strateškog značaja za ekonomiju, ali i test organizovanosti države.

“Pojačani inspekcijski nadzori biće usmjereni na jačanju zakonitosti, zaštitu prava radnika i potrošača, ali i na suzbijanju praksi koje ugrožavaju fer tržišnu borbu. Efikasnost inspekcija je temelj povjerenja u institucije“, naveo je Zogović.

