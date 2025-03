Pojačaće mjere bezbjednosti prilikom otvaranja ponuda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Morsko dobro održalo je sastanak sa predstavnicima Uprave policije u cilju pojačavanja mjera bezbjednosti prilikom otvaranja ponuda za zakup djelova morskog dobra.

“Te mjere preduzimaju se kako bi se osiguralo nesmetano i transparentno sprovođenje postupka, uz prevenciju eventualnih nepravilnosti i obezbjeđenje pune zakonitosti procedure”, navodi se u saopštenju.

Iz Morskog dobra su rekli da, s obzirom na značaj tog procesa i potrebu za efikasnim sprovođenjem preduzetih mjera, od sjutra se očekuje pojačano prisustvo policijskih službenika, koji će biti u pripravnosti kako bi se obezbijedilo sigurno i nesmetano odvijanje svih aktivnosti u okviru postupka.

“Morsko dobro nastavlja da unapređuje svoje procese u skladu s najvišim standardima transparentnosti i odgovornog upravljanja, kako bi se osigurala zakonitost postupaka i efikasno sprovođenje svih aktivnosti”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS