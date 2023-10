Podržano deset novih IPA projekata prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Sertifikati za deset projekata koji su podržani kroz treći poziv IPA II programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2014-2020, a čija je ukupna vrijednost 2,2 miliona EUR, dodijenjeni su danas na Zlatiboru.

Kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, ugovoreni projekti, koji su dodijeljeni na svečanosti uz prisustvo zvaničnika Srbije, Crne Gore i Delegacije Evropske unije u Srbiji, doprinijeće povećanju zapošljivosti i mogućnosti zapošljavanja.

Ti projekti će, kako se dodaje, doprinijeti i poboljšanju upravljanja otpadom i tretmana otpadnih voda, kao i unapređenju kapaciteta za korišćenje turističkih potencijala.

“Projekte će sprovoditi institucije i organizacije iz programskog područja, koje obuhvata deset opština u Srbiji i 14 opština u Crnoj Gori – većinom na sjeveru države”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na početku svečanosti potpisan finansijski sporazum između partnerskih država i Evropske komisije za sprovođenje Programa prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora 2021-2027 u sklopu programskog okvira IPA III.

Taj sporazum potpisali su ministarka za evropske integracije Srbije Tanja Miščević, državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore i nacionalna IPA koordinatorka Milena Žižić i ambasador Evropske unije u Srbiji Emanuel Žiofre.

Iz Generalnog sekretarijata Vlade su kazali da je formiran i Odbor za nadgledanje tog programa, koji čine predstavnici ključnih institucija dvije države.

Žižić je rekla da je zadovoljna zbog nastavka saradnje između Srbije i Crne Gore kroz naredni programski okvir IPA III.

“U saradnji sa kolegama iz Srbije, uz finansijsku podršku EU, uspjeli smo da obezbijedimo 8,4 miliona EUR za Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora za period 2021-2027, što predstavlja značajnu investiciju u razvoj programom obuhvaćene teritorije“, istakla je Žižić.

Ona je podsjetila da je prekogranična saradnja između Srbije i Crne Gore počela 2008. godine, a od tada je u okviru finansijskih ciklusa IPA I i IPA II ugovoreno 62 projekta, ukupne vrijednosti preko 13 miliona EUR.

„Projekti su realizovani u oblastima kulture, zdravstva, ekonomske saradnje, socijalne inkluzije, zapošljavanja, zaštite životne sredine i podsticanja prilagođavanja klimatskim promjenama, kao i razvoja turističkih potencijala kroz valorizaciju prirodnog i kulturnog nasljeđa”, rekla je Žižić.

Ona je dodala da su svi projekti bili usmjereni na unapređenje kvaliteta života ljudi kako u opštinama na sjeveru Crne Gore tako i u opštinama i gradovima Raškog, Zlatiborskog i Moravičkog okruga u Srbiji.

U saopštenju se navodi da će program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora od 2021. do 2027. godine biti usmjeren na poboljšanje kvaliteta javnih zdravstvenih i socijalnih usluga za uključivanje marginalizovanih grupa u programskom području.

“Kao i na poboljšanje i promociju zajedničke prekogranične turističke ponude zasnovane na zaštićenom kulturnom i prirodnom nasljeđu”, dodaje se u saopštenju.

