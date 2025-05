Podržana zajednička izjava o radnim migracijama u cilju jačanja ekonomskog rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Zapadnom Balkanu, gdje se tradicionalni migracioni tokovi prepliću sa savremenim globalnim trendovima, zajedničko i strateško djelovanje neophodno je da bi se zadržala radna snaga i osigurala održiva budućnost za sve građane, smatra ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, Naida Nišić.

Kako je saopšteno iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga, ministri i visoki predstavnici sa Zapadnog Balkana danas su usvojili značajnu zajedničku izjavu tokom konferencije „Radne migracije: Podrška ekonomskom rastu na Zapadnom Balkanu“.

Konferenciju su organizovali Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Crne Gore i Regionalni savjet za saradnju (RCC), u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), Međunarodnom organizacijom rada i Delegacijom Evropske unije (EU) u Crnoj Gori.

U saopštenju se navodi da se region nalazi na ključnoj prekretnici usljed sve većeg nedostatka radne snage i promjena u demografskoj strukturi.

„Četrdeset odsto poslodavaca ne uspijeva da zaposli radnike sa potrebnim vještinama, kao rezultat naglog opadanja broja stanovništva, između ostalog“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, da bi se riješio taj ključni problem, vlade prepoznaju hitnost usvajanja strateških, na pravima zasnovanih politika radne migracije, kao i potrebe za jačanje regionalne saradnje i koordinacije.

„Potražnja za radnicima migrantima više se nego udvostručila u posljednjih nekoliko godina. U prošloj godini izdato je preko 100 hiljada radnih dozvola za strane radnike u zemljama Zapadnog Balkana, u poređenju sa svega 46 hiljada iz 2018“, kaže se u saopštenju.

Nišić je rekla da mobilnost radne snage i migracije nijesu više samo demografski ili ekonomski problemi, već predstavljaju ključne izazove i prilike za savremenu javnu politiku.

„Na Zapadnom Balkanu, gdje se tradicionalni migracioni tokovi prepliću sa savremenim globalnim trendovima, zajedničko i strateško djelovanje je neophodno da bi se zadržala radna snaga, ojačao postojeći ljudski kapital, unaprijedila integracija i osigurala održiva budućnost za sve građane“, kazala je Nišić.

Ona je rekla da vjeruju da migracije mogu biti pokretač razvoja.

„Uz pametne politike i regionalnu saradnju, možemo stvoriti uslove u kojima ljudi ne osjećaju potrebu da odu, već biraju da ostanu i grade svoju budućnost ovdje“, navela je Nišić.

U saopštenju se navodi da konferencija odražava zajedničku posvećenost da se dobro upravljana radna migracija pozicionira kao strateški pokretač ekonomskog razvoja, regionalne saradnje i integracije u Evropsku uniju (EU).

Učesnici su, kako je saopšteno, naglasili potrebu za usklađivanjem nacionalnih migracionih okvira sa širim regionalnim naporima, poput Plana rasta EU, Zajedničkog regionalnog tržišta i Skopske deklaracije o održivom upravljanju migracijama, uz pristup „cijele vlade i cijelog društva“.

Generalni sekretar RCC Amer Kapetanović kazao je „da radne migracije više nijesu nešto za šta se možemo pripremati sjutra, one već danas mijenjaju naše društvo“.

„Na Zapadnom Balkanu, istovremeno smo i region iz kojeg se odlazi i u koji se dolazi“, rekao je Kapetanović.

Prema njegovim riječima, ta dvostruka realnost zahtijeva pametne, inkluzivne i politike po mjeri ljudi.

Kapetanović je kazao da je 2023. godine Zapadni Balkan dostigao rekordnu stopu zaposlenosti od 56,5 odsto i rekordno nisku stopu nezaposlenosti od 12 odsto.

On je rekao da se, ipak, poslodavci i dalje suočavaju sa sve većim nedostatkom radne snage u ključnim sektorima.

To, kako je rekao Kapetanović, govori da ekonomski pokazatelji sami po sebi ne rješavaju strukturne izazove.

U RCC, kako je naveo, vjeruju da dobro upravljana migracija, usklađena sa standardima EU i zasnovana na regionalnoj saradnji, može pomoći da se taj jaz prevaziđe i ubrza konvergencija sa EU.

„Sa novim Akcionim planom za Zajedničko regionalno tržište nastavljamo da implementiramo rješenja po mjeri stanovnika ove regije, koja štite prava radnika, povezuju vještine sa potražnjom i pružaju svima – bilo da su rođeni ovdje ili su tek stigli – šansu da ovdje izgrade svoju budućnost“, naveo je Kapetanović.

U saopštenju se navodi da podržana zajednička izjava postavlja zajedničku agendu za jačanje koordinacije politika na regionalnom nivou, promociju etičkog zapošljavanja i razvoj inkluzivnih, na podacima zasnovanih sistema radne migracije koji poštuju prava migranata i jačaju usluge integracije.

Te mjere, kako je saopšteno, imaju za cilj jačanje otpornosti tržišta rada, smanjenje nepodudarnosti između ponude i potražnje vještina i unapređenje upravljanja migracijama u skladu sa EU standardima.

Regionalni direktor IOM-a za Evropu i Centralnu Aziju, Artur Erken, kazao je da ta organizacija potvrđuje svoju posvećenost unapređenju politika i programa koji podržavaju pristupe radnoj migraciji usmjerene na ljude i inkluzivnost u regionu.

On je rekao da se, sa zajedničkom agendom, raduju brzom napretku ka rješavanju manjka radne snage, uključivanju dijaspore i osiguravanju dugoročne stabilnosti i dobrobiti radne snage u regionu.

„Naglašavajući sve veću spremnost privatnog sektora da zapošljava međunarodne radnike, naročito u građevinarstvu, digitalnom sektoru, poljoprivredi, turizmu i zdravstvu, lideri su ukazali na potrebu za snažnijim i inkluzivnijim partnerstvima u kojima se migranti prepoznaju kao ekonomski pokretači promjena u demografski promjenjivom pejzažu dinamičnog regiona“, navodi se u saopštenju.

Pomoćnica generalnog direktora ILO-a, Beate Andrees, kazala je da je, fokusiranjem na tržišta rada i okupljanjem aktera iz svijeta rada, konferencija pomogla da se premoste ekonomske i socijalne dimenzije migracija.

Konferencija je, kako je dodala, naglasila potrebu da se obezbijede funkcionalna tržišta rada, zaštita prava radnika i jačanje kohezije.

Prema riječima Anrees, radna migracija je ključna komponenta šireg paketa politika za rješavanje nedostatka radne snage i neravnoteža.

„Potrebno nam je više ovakvih dijaloga gdje socijalni partneri mogu da ponude svoj jedinstveni pogled – oni imaju direktno iskustvo i moguća rješenja za neke od ovih izazova“, naglasila je Andrees.

U saopštenju se navodi da je konferencija takođe istakla značaj radne migracije u procesu evropskih integracija regiona.

„Pravni okvir EU obuhvata ova pitanja u potpunosti – od slobode kretanja radnika, ekonomskih i socijalnih prava, reformi mobilnosti radne snage, do unapređenja upravljanja migracijama i borbe protiv neregularnih migracija“, kaže se u saopštenju.

Zamjenik generalnog direktora Generalnog direktorata za migracije i unutrašnje poslove Evropske komisije, Olivijer Onidi, rekao je da EU u potpunosti podržava da se Zapadni Balkan angažuje u sporazumima o mobilnosti radne snage kako bi se suočio sa nedostatkom iste.

„EU takođe vodi sveobuhvatan angažman sa trećim zemljama koji, pored mobilnosti radne snage, obuhvata i druge aspekte saradnje koji su neophodni za efikasno upravljanje migracijama i sprečavanje zloupotreba, uključujući sporazume o readmisiji“, naveo je Onidi.

U saopštenju se navodi da konferencija predstavlja veliki korak ka izgradnji sistema radne migracije koji su usmjereni ka budućnosti, pravedni i inkluzivni – utemeljeni na regionalnoj saradnjii usklađeni sa standardima EU.

„Ona odražava zajedničku viziju da radna migracija, ako se njome dobro upravlja, može postati pokretač rasta i razvoja, čak i u regionu koji je tradicionalno bio povezan sa drugim dimenzijama migracija“, kaže se u saopštenju.

