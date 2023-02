Podržali potez Vlade

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Hercegnovska URA u potpunosti podržava potez Vlade, tačnije zahtjev ministarke ekologije, prostornog planiranjaia i urbanizma Ane Novaković Đurović, o vraćanju trajektne linije Kamenari-Lepetani državi.

“Pozdravljamo odluku Vlade da stavi van snage zaključak iz 2019. godine kojim je trajekt Kamenari-Lepetani dat na upravljanje kompaniji Pomorski saobraćaj”, navodi se u saopštenju.

Tom odlukom Vlade širom se, kako se dodaje, otvaraju vrata da se transport putnika i vozila preko, kako Bokelji kažu, Veriga, ponovo, nakon dugog niza godina, vrati svom prirodnom vlasniku a to je država Crna Gora odnosno opštine Herceg Novi i Tivat sa čijih pristaništa se pomenuta usluga odvija.

“Kao što je javnosti i poznato, radi se o veoma specifičnoj djelatnosti od opšteg interesa, koja je jedinstvena u našoj zemlji i od koje cijelo društvo mora imati koristi a ne samo pojedinci ma ko oni bili”, rekli su iz URA-e.

To je, kako se ocjenjuje, veoma unosan posao koji je prije privatizacije ovog društva, opštinama Herceg Novi i Tivat donosio značajne prihode pa je sasvim logično da se ta aktivnost kao i ranije, ponovo uspostavi sve do časa stvaranja neke nove mogućnosti za povezivanje ove dvije obale.

“Kao najzapadnija opština u državi, Heceg Novi, zbog svoje geografske pozicije i i integralne nepovezanosti sa ostatkom države uvijek je imala problem brze komunikacije što je razlog više da zavrijedi povoljniji status prilikom odlaska i povratka kroz formu regresiranih karata što bi stanovnicima ovog grada puno značilo”, navodi se u saopštenju.

Boka je, kako su kazali, oduvijek bila riznica pomorstva i pomoraca i kao takva mora i ostati.

“Zato “catara” Bokeljima i tačka”, zaključuje se u saopštenju.

