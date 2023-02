Podrška za žene preduzetnice iz Kotora

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Opština Kotor pozvala je sve preduzetnice da se do 1. marta prijave na konkurs za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu za ovu godinu.

Iz Opštine su pozvali preduzetnice i preduzeća u kojima su žene nosioci biznisa – osnivačica ili jedna od osnivača i izvršna direktorica, a koje tek pokreću biznis ili žele da unaprijede svoje poslovanje i imaju prebivalište odnosno sjedište u Kotoru, da dostave prijave.

Prijava se podnosi Komisiji za raspodjelu sredstava za podršku ženskom preduzetništvu na propisanom obrascu i predaje u građanskom birou u Opštini Kotor zaključno sa 1. martom do 13 sati. Obrasci za prijavu na javni konkurs i forma za biznis plan mogu se preuzeti na sajtu Opštine i u građanskom birou.

Za sve dozvoljene biznis ideje budžetom Opštine opredijeljena su sredstva u iznosu od 15 hiljada EUR.

Maksimalan iznos dodijeljenih sredstava za biznis planove ne može iznositi više od 30 odsto od ukupnog iznosa predviđenog budžetom Opštine za podršku ženskom preduzetništvu.

Jedna preduzetnica, odnosno firma, može konkurisati sa najviše dva biznis plana, ali može biti podržan samo jedan.

Informacije o svim detaljima javnog konkursa mogu se dobiti svakog radnog dana u Sekretarijatu za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj, putem telefona 032 325 865 ili mejla [email protected] i [email protected]

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS