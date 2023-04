Podrška za privredne ribare na Skadarskom jezeru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je zainteresovane da se do 15. oktobra prijave na poziv za dodjelu sredstava podsticaja za unapređenje privrednog ribolova na Skadarskom jezeru.

Pravo na sredstva podrške mogu ostvariti preduzeća, preduzetnici ili pojedinci nosioci važeće dozvole koju je izdao Nacionalni park Skadarsko jezero, koji su u prethodnom dvogodišnjem periodu redovno obavljali djelatnost privrednog ribolova, što se utvrđuje uvidom u registar izdatih dozvola koji vodi Ministarstvo u elektronskom obliku.

Pozivom će biti podržani privredni ribari u nabavci novog ribolovnog plovnog objekta, novog motora maksimalne snage 7,35 kW, opreme za ribolov i plovidbu i sigurnosne opreme na ribolovnom plovnom objektu.

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 50 hiljada EUR.

Maksimalna prihvatljiva investicija je osam hiljada EUR, uz bespovratnu podršku Ministarstva do 50 odsto, maksimalno do četiri hiljade EUR.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti sa sajta Ministarstva i u kancelariji broj 25 Direktorata za ribarstvo.

Popunjen i potpisan obrazac, zahtjeva zajedno sa ostalom dokumentacijom, može se dostaviti isključivo lično na arhivu Ministarstva ili poslati preporučenom poštom na adresu tog resora.

