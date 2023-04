Podrška za preradu mlijeka na gazdinstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je, u skladu sa Agrobudžetom, poziv za dodjelu podrške za preradu mlijeka na gazdinstvu za ovu godinu.

“Korisnici podrške po ovom javnom pozivu su poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, najkasnije do dana podnošenja zahtjeva”, navodi se u saopštenju.

Korisnici podrške su, kako se dodaje, poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mliječnih proizvoda koje stavljaju u promet (prodaja na gazdinstvu, nakupac, na tržnicama ili putem maloprodajnih objekata), korisnici premija tog Ministarstva za preradu mlijeka na gazdinstvu, a upisana su u Registar objekata za hranu.

Javni poziv traje do 12. maja.

“Podrška se daje za proizvođače koji prerađuju mlijeko na svom gazdinstvu u vidu osnovne premije koja iznosi deset centi po litru prerađenog mlijeka (1,58 hiljada litara za krave, 50 litara za ovce i 100 litara za koze – polugodišnje).

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 020/482-281.

Brojevi telefona Direkcija za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva u Podgoric su 020/265-337, Baru 030/312-965, Nikšiću 040/212-012, Beranama 051/233-301, Bijelom Polju 050/487-009 i Pljevljima 052/353-505.

