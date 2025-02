Podrška u upravljanju EU fondovima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija Češke iskazalo je otvorenu podršku crnogorskim kolegama iz tog resora na polju upravljanja i koordinacije fondovima Evropske unije (EU).

Državna sekretarka u Ministarstvu finansija i nacionalna službenica za ovjeravanje, Milica Adžić i generalni direktor Velibor Damjanović sa timom Upravljačke strukture, u trodnevnoj su posjeti nacionalnim vlastima Češke, tokom koje, kroz bilateralne sastanke, razmijenjuju iskustva u upravljanju EU fondovima u pretpristupnom razdoblju, kao i kreiranju stabilnog institucionalnog okvira za strukturne i kohezione fondove.

U sklopu posjete češkom Ministarstvu finansija, Adžić se sastala sa generalnim direktorom Direktorata za evropsku uniju i međunarodne odnose, Jirijem Georgijevim.

„Sagovornici su konstatovali uspješan integracioni proces Crne Gore i podršku Češke na tom putu“, navodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

Tokom održanih sastanaka, fokus je stavljen na naučene lekcije u sistemskom postupanju i sprovođenju kontrola internog okvira, sa osvrtom na akcije i mehanizme koji strukturama donose dodatu vrijednost u upravljanju, a koji istovremeno promovišu maksimalan nivo zaštite finansijskih interesa EU.

„Prepoznajući značaj EU fondova za razvoj nacionalne ekonomije, tim Ministarstva finansija, do kraja radne posjete, imaće priliku da razmjeni iskustva sa češkim kolegama i o jačanju kapaciteta za stabilno upravljanje strukturnim i kohezionim fondovima, ulozi Nacionalnog koordinacionog tijela, upravljačkih tijela, te uspostavljenim mehanizmima za praćenje efikasnosti i transparentnosti u dijelu potrošnje sredstava dostupnih kroz EU fondove“, zaključuje se u saopštenju.

