Podrška razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je zainteresovane da se do 24. maja prijave na poziv za dodjelu podrške razvoju poslovanja mladih poljoprivrednika za ovu godinu.

Iz Ministarstva je objašnjeno da se tim pozivom utvrđuju uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje sredstava podrške.

Pravo na podršku mogu ostvariti građani starosti od 18 do 40 godina koji su upisani u skladu sa Pravilnikom o obliku i načinu vođenja registra subjekata i registra poljoprivrednih gazdinstava, kao i u Registar poljoprivrednih osiguranika i koji su izmirili sve obaveze po tom pitanju do 31. decembra.

Investicije koje se mogu podržati kroz poziv odnose se na kupovinu domaćih životinja i sadnog materijala, izgradnju plastenika, adaptaciju i/ili rekonstrukciju objekata, plastenika i pomoćnih objekata, podizanje novih i/ili revitalizaciju i modernizaciju postojećih višegodišnjih zasada, nabavku namjenske opreme i mehanizacije, košnica i rojeva, sistema za navodnjavanje i protivgradnih mreža sa pratećom konstrukcijom.

Podrška se odobrava i za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, odnosno višegodišnje zasade u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu, višegodišnje ljekovito i aromatično bilje, povrtarsku proizvodnju i stočarstvo, uključujući pčelarstvo.

Podrška se odobrava za nabavku mehanizacije maksimum do pet hiljada EUR.

Iz Ministarstva su objasnili da se za nabavku steone junice u čistoj rasi odobrava do dvije hiljade EUR po grlu, za jagnjice do 120 EUR, za jarice do 250 EUR, za nazimice do 400 EUR, a za oformljenu pčelinju zajednicu do 130 EUR.

Oni su dodali da je učešće budžetskih sredstava 80 odsto, odnosno maksimalno do osam hiljada EUR po odobrenom biznis planu i jednom mladom poljoprivredniku. Podrška će se isplaćivati u ratama, u zavisnosti od dinamike sprovođenja aktivnosti opisanih u biznis planu.

