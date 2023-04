Podrška promociji i plasmanu organskih proizvoda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu podrške promociji i plasmanu organskih proizvoda, na koji se svi zainteresovani koji ispunjavaju uslove mogu prijaviti do 15. oktobra.

Predmet javnog poziva je podrška preduzećima koja vrše otkup domaćih organskih proizvoda i proizvoda iz prelaznog perioda, sertifikovanih u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i prodaju ih krajnjim potrošačima.

Pravo na podršku mogu ostvariti preduzeća upisana u Centralni registar privrednih subjekata (CRPS), koja se prijave na javni poziv i dostave odgovarajuću dokumentaciju kojom se dokazuje vrijednost i broj otkupljenih domaćih organskih proizvoda za prodajni period od 1. oktobra prošle do 30. septembra ove godine, a koji otkupljene proizvode prodaju krajnjim potrošacima -marketi, restorani, hoteli.

Podrška se ostvaruje u odnosu na otkupljenu vrijednost domaćih organskih proizvoda bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) za prodajni period koji se računa od 1. oktobra prošle do 30. septembra ove godine.

Podrška se ostvaruje u iznosu od deset odsto od nabavljene vrijednosti bez PDV-a za domaće sertifikovane organske proizvode i proizvode iz prelaznog perioda i 20 EUR po svakom ulistanom proizvodu za navedeni prodajni period.

Podrška se realizuje na kraju investicije nakon administrativne kontrole.

Obrazac zahtjeva za dodjelu podrške promociji i plasmanu organskih proizvoda se može preuzeti sa internet stranice Ministarstva ili u Direkciji za organsku proizvodnju, šeme kvaliteta i zemljišnu politiku.

Popunjeni obrazac zahtjeva i drugu neophodnu dokumentaciju potrebno je dostaviti isključivo putem pošte na adresu Direktorata za poljoprivredu resornog Ministarstva.

Sve detaljnije informacije u vezi sa javnim pozivom objavljene su na sajtu Ministarstva.

