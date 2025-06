Podrška predlogu za obeštećenje bivših zaposlenih u tekstilnoj i kožarskoj industriji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor za ekonomiju, finansije i budžet jednoglasno je podržao izmjene zakona koje su predložili poslanici Građanskog pokreta URA, kojima se predviđa obeštećenje bivših zaposlenih u tekstilnoj i kožarskoj industriji.

Izmjene zakona su predložili poslanici URA-e, Filip Adžić i Miloš Konatar, a njima se predviđa obeštećenje bivših zaposlenih u tekstilnoj i kožarskoj industriji, koji su zbog stečaja državnih preduzeća u kojima su radili ostali bez posla i punih penzija.

“Ostalo je još samo glasanje na plenumu Skupštine i očekujemo podršku od svih poslanika, kako vlasti tako i opozicije”, navodi se u saopštenju URA-e.

Iz te partije su rekli da su 2021. godine kao dio vlasti pomogli bivše radnike metaloprerađivačke i rudarske industrije, a sada je došao red da se ispravi nepravda i da se pomogne i onima iz drvoprerađivačke, šumarske, tekstilne i kožarske industrije.

