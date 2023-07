Podrška malinarima i pekarskoj industriji od po 300 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija zaduženo je da pekarskoj industriji i otkupljivačima malina obezbijedi po 300 hiljada EUR podrške iz tekuće bužetske rezerve, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas na sjednici usvojila informaciju o podršci pekarskoj industriji, kao i o podršci otkupljivačima malina.

Iz Vlade su kazali da su predstavnici i pekarske industrije i otkupljivači malina radi prevazilaženja aktuelnih problema u poslovanju tražili po 600 hiljada EUR pomoći.

“Vlada je, razmotrivši raspoložive mogućnosti, odobrila model prema kome je Ministarstvo finansija zaduženo da tim djelatnostima obezbijedi po 300 hiljada EUR podrške iz tekuće bužetske reserve”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede zaduženo da obrazuje Komisiju koja će pripremiti i sprovesti javne pozive za dodjelu dodatne podrške, u zavisnosti ostvarenog prometa za obje grane.

Podrškom sektoru pekarstva, kako je naglašeno u diskusiji, obezbjeđuje se sigurnost snabdijevanja osnovnom životnom namirnicom i kreira dobra polazna osnova za buduće unapređenje partnerskog odnosa između Vlade i privrede.

“Takođe, podrškom sektoru malinarstva se obezbjeđuje sigurnost dohotka poljoprivrednih proizvođača na sjeveru Crne Gore čime se obezbjeđuju uslovi i za nesmetan otkup maline iz ovogodišnje proizvodnje”, kaže se u saopštenju.

Vlada je donijela uredbu o broju miritelja i arbitara i visini nagrade za rad i naknade trošova u postupku mirnog rješavanja radnih sporova.

Iz Vlade su kazali da je, u skladu sa propisanim zakonskim osnovom, utvrđeno da će u budućem periodu postupak mirnog rješavanja radnih sporova sprovoditi 50 miritelja i 20 arbitara.

„Posebno je istaknuta činjenica da u dosadašnjem radu Agencije za mirno rješavanje arbitraža nije bila zastupljena, isključivo su se sporovi okončavali mirenjem, odnosno obustavom postupka“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u zavisnosti od prirode spora koji je pokrenut pred Agencijom, odnosno da li je u pitanju individualni ili kolektivni radni spor, utvrđeni su iznosi naknade koje će miritelj i arbitar ostvarivati.

Vlada je donijela Strategiju regionalnog razvoja Crne Gore za period od ove do 2027. godine i akcioni plan za ovu godinu.

Kako je saopšteno, vizija nove strategije je bolji život po mjeri čovjeka, odnosno bolji životni standard u svim regionima zemlje, zasnovan na konkurentnosti, inovativnosti, unapređenju ljudskog kapitala, digitalizaciji, dekarbonizaciji i socijalnoj inkluziji.

“Navedeno istovremeno podrazumijeva povećanje kvaliteta života svih građana, kroz veću zaposlenost i dohodak per capita i posljedično smanjenje rizika od siromaštva i migracija”, kazali su iz Vlade.

Kako su naveli, svrha donošenja strategije je smanjenje nezaposlenosti, siromaštva, migracija sa sjevera, i jačanje fiskalnih kapaciteta jedinica lokalne samouprave.

“Za sprovođenje akcionog plana za ovu godinu potrebno je 478.868.857 EUR, od čega 124.997.491 EUR iz budžeta, 283.175.566 EUR iz sredstava javnog sektora, 12.687.500 EUR iz IPA sredstava, iz donatorskih programa 7.776.300, dok će iz sredstava privatnog sektora biti izdvojeno 50.232.000 EUR”, kaže se u saopštenju.

Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima u pravcu transformacije Investiciono razvojnog fonda (IRF) u Razvojnu banku.

U informaciji se ukazuje da je komparativna analiza regulative sa rješenjima dobrih praksi razvojnih banaka u Evropskoj uniji (EU) pokazala da sadašnje zakonsko rješenje predstavila IimitirajuĆi faktor ka daljem rastu i razvoju institucije, naročito uvažavajući sve aspekte uspješne integracije u EU i korišćenja raspoloživih fondova.

Kako je saopšteno, osim toga, konstatovana je i potreba sertifikovanja IRF-a kao finansijera projekata vrijednosti ispod pet miliona EUR, pod pokroviteljstvom međunarodnih finansijskih partnera.

Navodi se da bi to pomoglo crnogorskim opštinama sa prosjekom razvijenosti ispod državnog da koriste grantove u okviru devet milijardi EUR, dostupnih kroz Evropski ekonomski i investicioni plan za Zapadni Balkan, kao i ostale fondove dostupne kroz pretpristupnu pomoć EU.

“Korišćenjem EU fondova razvojna banka je u mogućnosti da opsežnije i kvalitetnije koristi dostupne EU fondove, kreira različite finansijske instrumente poput kredita, garancija, ulaganje u rizični kapital – vlasnički kapital i slično, po uzoru na razvojne banke država članica EU”, naveli su iz Vlade.

Kako su kazali, za krajnje korisnike finansijski instrumenti omogućavaju veće zadovoljenje potreba, posebno sa stanovišta kapitala, niže kamatne stope, dužeg rok dospijeća, smanjenih zahtjeva za kolateralom i drugo, uz veće multiplikativne efekte na cjelokupnu privredu i bolju alokaciju razvojnih sredstava.

“Tim povodom, zaduženo je Ministarstvo finansija da uvrsti transformaciju IRF-a u Razvojnu banku kao aktivnost Programa ekonomskih reformi za period od naredne do 2026. godine i formira radnu grupu za koordinaciju procesa transformacije koju će činiti predstavnici ministarstava finansija, ekonomskog razvoja i turizma, evropskih poslova i IRF-a”, kaže se u saopštenju.

