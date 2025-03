Podrška ključnim energetskim projektima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) spremna je da podrži dalji razvoj vjetroelektrane Gvozd kroz nastavak projekta Gvozd 2, čime bi se značajno povećali kapaciteti obnovljive energije u Crnoj Gori, ocijenjeno je na sastanku njihovih i predstavnika Elektroprivrede.

Predstavnici EPCG i EBRD su na sastanku razmatrali dosadašnji rezultati uspješne saradnje, posebno u vezi sa projektom vjetroelektrane Gvozd, kao i mogućnosti za dalje unapređenje partnerstva u kontekstu energetske tranzicije Crne Gore.

Iz EPCG je saopšteno da se na sastanku razgovaralo o produženju kreditnog aranžmana za dodatnih 21 megavat (MW) instalirane snage, čime bi se dodatno osnažila energetska sigurnost zemlje i ubrzao proces dekarbonizacije.

„Već je potpisan kreditni aranžman od 82 miliona EUR za VE Gvozd, čija je instalisana snaga 54,6 MW“, podsjetili su iz EPCG.

Pored toga, EPCG je predstavila i druge ključne projekte u oblasti obnovljivih izvora energije, uključujući program Solari 5000+, SE Krupac, SE Slano, kao i baterijske sisteme skladištenja energije (BESS), koji su od strateškog značaja za budućnost crnogorskog energetskog sektora.

Izvršni direktor EPCG, Ivan Bulatović, rekao je da izuzetno cijene dosadašnju saradnju sa EBRD-om, koja je bila ključna za realizaciju velikih energetskih projekata u Crnoj Gori.

„Nastavljamo da gradimo snažno partnerstvo kako bismo omogućili dalji razvoj obnovljivih izvora energije i ubrzali proces zelene tranzicije“, kazao je Bulatović.

EPCG i EBRD ostaju, kako je saopšteno, posvećeni unapređenju energetske efikasnosti i održivosti, kroz zajedničke projekte koji doprinose ekološki odgovornoj i ekonomski održivoj budućnosti Crne Gore.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik EBRD-a zadužen za bankarstvo Matteo Patrone, regionalni direktor za Zapadni Balkan Matteo Colangeli, šef EBRD-a u Crnoj Gori Remon Zakaria i bankar za energetiku, nekretnine i infrastrukturu Danilo Raičević.

U ime EPCG, sastanku su prisustvovali Bulatović i izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije, Ivan Mrvaljević.

