Podrška investicijama u maslinarstvu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavilo je javni poziv za dodjelu podrške investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji, za komponentu maslinarstvo.

Prihvatljive investicije odnose se na nabavku sertifikovanog sadnog materijala i sistema za navodnjavanje, uključujući pumpe za vodu, pripremu nekultivisanog zemljišta za sadnju, revitalizaciju maslinjaka, podizanje podzida u cilju sprečavanja erozije i upravljanje biljnim otpadom.

Minimalna visina investicije je 500 EUR.

Maksimalno prihvatljiva investicija iznosi deset hiljada EUR, uz budžetsku podršku do 60 odsto vrijednosti prihvatljive investicije, odnosno do šest hiljada EUR.

Pored iznosa podrške od 60 odsto, još dodatnih deset odsto, odnosno ukupno 70 odsto, moći će da iskoriste poljoprivredni proizvođači upisani u Registar subjekata u organskoj proizvodnji za oblast proizvodnje u kojoj se podnosi zahtjev za podršku, zaključno sa 31. decembrom prošle godine.

Dodatnih deset odsto ostvaruju žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva.

Uslovi za podršku, kao što su minimalna površina zasada, gustina biljnog sklopa, prijem sadnica, minimalna vrijednost investicije za podršku i slično, definisani su specifičnim kriterijumima prihvatljivosti.

Rok za dostavljanje zahtjeva je do 31. oktobra.

Za investicije koje zahtijevaju prethodno odobravanje, korisnici podrške mogu podnijeti zahtjev do 1. jula.

Javni poziv sa detaljnijim informacijama i obrascem zahtjeva za prijavljivanje, može se pogledati na sajtu Ministarstva.

