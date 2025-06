Podrška aktivnostima zajedničkog djelovanja i udruživanja u sektoru ribarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavilo je javni poziv za dodjelu sredstava podsticaja aktivnostima zajedničkog djelovanja i udruživanja u sektoru ribarstva.

Pravo na sredstva podsticaja mogu ostvariti samo nevladine organizacije, udruženja, organizacije proizvođača i kooperative čiji su osnivači registrovani ribari i uzgajivači.

Pravo na sredstva podsticaja može se ostvariti za prioritetne tematske oblasti, između ostalog, za zajedničko djelovanje, planiranje i stavljanje na tržište riba i drugih vodenih organizama, promociju ribe i proizvoda od ribe koja potiče iz ulova, povezivanje sektora ribarstva sa trgovačkim lancima u zemlji i inostranstvu, bolje informisanje potrošača.

Ukupan iznos raspoloživih budžetskih sredstava po ovom javnom pozivu iznosi 25 hiljada EUR.

Visina podrške iznosi do 70 odsto od vrijednosti usvojenog plana rada i djelovanja u ovoj godini, maksimalno do deset hiljada EUR po korisniku.

Ukoliko ukupan iznos svih odobrenih investicija, pređe budžetom planirani godišnji iznos, visina podrške će se proporcionalno umanjiti svim podnosiocima zahtjeva.

Podrška se isplaćuje na kraju investicije nakon administrativne i kontrole na licu mjesta.

Sva potrebna dokumentacija propisana javnim pozivom, može se dostaviti lično na arhivu Ministarstva, ili poslati preporučenom poštom.

Javni poziv je otvoren do 25. juna, a više detalja može se naći u pozivu koji je objavljen na sajtu Ministarstva.

