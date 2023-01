Podnijeto 206 zahtjeva za žigosanje predmeta od dragocjenih metala

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zavodu za metrologiju je u prošloj godini podnijeto 206 zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.

„Zaključno sa 27. decembrom prošle godine, žigosano je blizu 100 kilograma zlata, 189 kilograma srebra i oko 800 grama platine“, rekli su predstavnici Zavoda agenciji Mina-business.

Oni su naveli da je u postupcima ispitivanja i žigosanja donijeto 46 rješenja o odbijanju žigosanja predmeta od dragocjenih metala, a najčešći razlozi odbijanja su nepostojanje oznaka finoće, znaka proizvođača i uvoznika, kao i oznake METAL – na dijelu predmeta koji je izrađen od nedragocjenog metala.

U Zavodu za metrologiju registrovano je 188 uvoznika i 47 proizvođača predmeta od dragocjenih metala.

Iz Zavoda su kazali da će njihovo Odjeljenje za dragocjene metale u ovoj godini nastaviti da obavlja poslove iz svoje nadležnosti koje su utvrđene Zakonom o kontroli predmeta od dragocjenih metala kao što su ispitivanje sastava i finoće predmeta od dragocjenih metala, obavljanje analiza legura od kojih se izrađuju predmeti od dragocjenih metala i ispitivanje sastava i finoće probnih igala od dragocjenih metala.

„Obavljaće se i žigosanje predmeta od dragocjenih metala, a utvrđivaće se i ispunjenost uslova za donošenje rješenja o određivanju znaka proizvođača i znaka uvoznika predmeta od dragocjenih metala, kao i vođenje evidencije znakova proizvođača/uvoznika predmeta od dragocjenih metala“, dodali su iz Zavoda.

Takođe, baviće se i promotivnim aktivnostima, kao i saradnjom sa obrazovnim institucijama u cilju približavanja svijeta dragocjenih metala učenicima i studentima koji svoje buduće profesije vezuju za tu oblast.

„U novom ciklusu promocije dragocjenih metala donosimo priče o zlatu, srebru, platini i paladijumu, a više o ovoj temi donosi rubrika Klik na lab, koja će se objavljivati na društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter i LinkedIn svake srijede do 15. februara“, kazali su iz Zavoda.

Osim toga, Zavod će i u narednom periodu nastaviti da unaprijeđuje tehničku kompetentnost i kapacitete, postupke rada, odnosno oblast kalibracija i ovjeravanja mjerila i kontrole predmeta od dragocjenih metala, što će omogućiti i dalji razvoj savremenog metrološkog sistema u Crnoj Gori.

„I dalje će obezbjeđivati visok nivo kvaliteta usluga iz oblasti zakonske, industrijske i naučne metrologije, kao i iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala, što podrazumijeva i unapređenja u radu devet nacionalnih kalibracionih laboratorija u oblasti metrologije mase, dužine, temperature, pritiska, malih i velikih zapremina, električnih veličina, jonizujućeg zračenja, vremena i frekvencije“, zaključili su iz Zavoda.

