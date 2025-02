Podići Agrobudžet i osigurati stabilnost poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poljoprivredni klaster Crne Gore pozvao je Vladu da podigne Agrobudžet na pet odsto i time osigura dugoročnu stabilnost poljoprivrede, kao i građane da kupuju domaće proizvode.

Predsjednik Poljoprivrednog klastera Crne Gore, Boško Miličić, saopštio je da svaka kupljena domaća namirnica znači podršku farmeru koji se bori da opstane.

“Kvalitetni, svježi i svakodnevno dostupni”, rekao je Miličić.

On je pozvao medije da pričaju o problemima u poljoprivredi i pomognu da se čuje glas onih koji nas hrane.

“Poljoprivreda nije samo sektor privrede – ona je temelj društva, izvor hrane, način života i čuvar naše tradicije. Međutim, danas se crnogorski farmeri nalaze na prekretnici. Oni koji nas hrane jedva preživljavaju, dok tržišta preplavljuje uvozna roba upitnog kvaliteta”, ocijenio je Miličić.

Crna Gora je, kako je kazao, zemlja koja ima ogroman potencijal za proizvodnju zdrave, domaće hrane. Plodna zemlja, čisti izvori, planinski pašnjaci – sve nam je dato, ali bez sistemske podrške, bez ulaganja i strategije, poljoprivreda propada.

“Gledamo kako sela ostaju pusta, kako mladi odlaze jer ne vide perspektivu u ovom poslu. Hoćemo li dozvoliti da nestane ono što nas čini samostalnim i sigurnim kao narod”, pitao je Miličić.

On je rekao da su u zemljama Evropske unije poljoprivredni budžeti višestruko veći od našeg.

“Dok kod nas agrobudžet iznosi oko 1,7 odsto, a u državama koje brinu o svojoj bezbjednosti hrane, on iznosi i preko pet odsto. Ulaganje u poljoprivredu nije trošak – to je investicija u našu budućnost”, naveo je Miličić.

On je rekao da je sve manja proizvodnja i da farmeri odustaju jer ne mogu da izdrže troškove i nelojalnu konkurenciju uvozne robe.

“Napuštena sela – mladi bježe iz ruralnih krajeva jer vide da se od poljoprivrede ne može živjeti. Zavisnost od uvoza – naše prodavnice su pune uvezene hrane, dok domaći proizvodi teško pronalaze put do tržišta. Nedostatak podrške – mali poljoprivrednici nemaju subvencije i olakšice koje bi im omogućile stabilno poslovanje”, rekao je Miličić.

Prema njegovim riječima, ukoliko nešto hitno ne promijenimo, Crna Gora će ostati bez svoje poljoprivrede, a time i bez sopstvene bezbjednosti hrane.

“Da li smo spremni da zavisimo od tuđe hrane? Da li želimo da budemo država bez vlastitih proizvoda, bez zdravih namirnica sa naših polja i farmi”, pitao je Miličić.

On je ocijenio da ovo nije samo borba farmera.

“Ovo je borba za budućnost Crne Gore. Ako sada ne preduzmemo korake, sjutra ćemo žaliti jer nijesmo zaštitili ono što je najvažnije – našu hranu, našu ekonomiju i naš način života”, zaključio je Miličić.

