Podgorica postala prvi 5G grad u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podgorica je ovog mjeseca postala prvi 5G grad u Crnoj Gori, pri čemu je korisnicima Crnogorskog Telekoma mreža posljednje generacije dostupna u cijelom urbanom dijelu grada

„Time je Telekom postao prvi operator u Crnoj Gori koji je 5G mrežu učinio dostupnom korisnicima u cijelom jednom gradu“, navodi se u saopštenju.

5G je dostupan svim korisnicima, bez obzira na paket koji koriste, ukoliko imaju odgovarajući uređaj i nalaze se u području pokrivenim signalom, a spisak lokacija i uređaja mogu provjeriti na stranici https://telekom.me/5g

Crnogorski Telekom je u martu bio prvi operator koji je pustio u komercijalni rad 5G mrežu na četiri lokacije u Podgorici, a oborili su i rekord kada su prvi u Crnoj Gori izmjerili gigabitne brzine u svojoj 5G mreži. Oni su u aprilu u podgoričkom tržnom centru Delta City pustili u testni rad 5G mrežu na visokim frekvencijama, kako bi korisnicima demonstrirali puni kapacitet 5G mreže.

Iz Telekoma su naveli da su u svega tri mjeseca ispunili obećanje koje su dali na lansiranju komercijalne 5G mreže – da će u kratkom roku realizovati prvi u nizu ciljeva, a to je potpuna pokrivenost Glavnog grada mrežom posljednje generacije.

Izvršni direktor Crnogorskog Telekoma, Stjepan Udovičić, kazao je da je Podgorica bila prvi grad u Crnoj Gori u kojem su lansirali 5G mrežu, a sada je, kako su i najavili, prva opština u kojoj je naša 5G mreža dostupna korisnicima u svim djelovima grada.

„Krenuli smo iz Bloka 5, Tološa, Dalmatinske i Elastika, a sada imamo bazne stanice na oko 20 lokacija i pokrivamo cijelu urbanu cjelinu. Osim toga, broj uređaja koji podržavaju 5G mrežu i koji se mogu kupiti u našim poslovnicama i web shopu značajno je proširen, i sada su u ponudi brojni uređaji našeg strateškog partnera na ovom projektu, kompanije Samsung“, kazao je Udovičić.

Puštanjem u rad 5G mreže u Podgorici, Telekom nastavlja sa povećanjem kapaciteta mreže i smanjenjem latencije, i na taj način priprema mrežu za fantastične 5G brzine u narednim fazama, a punu snagu 5G mreža će, prema riječima Udovičića, pokazati nakon aukcije odgovarajućeg radio-frekvencijskog spektra.

Telekom 5G mreža u zoni pokrivenoj signalom već je dostupna korisnicima uređaja Samsung, koji je strateški partner Telekoma na ovom projektu, zatim i korisnicima Xiaomi 5G uređaja, kao i korisnicima 5G uređaja proizvođaca koji imaju takozvani „open software“. Da li njihov telefon podržava 5G mrežu, korisnici mogu provjeriti u podešavanjima u mrežnom režimu.

Napredna tehnologija koju je Telekom implementirao u partnerstvu sa kompanijom Ericsson Nikola Tesla, takozvana DSS tehnologija, omogućava dinamičku upotrebu aktuelnih radio frekvencija. To u praksi znači da ako se korisnici sa uređajem koji podržava 5G tehnologiju nalaze u radijusu pokrivenom 5G signalom, surfovaće po 5G standardima. Ako se na istoj lokaciji nalaze sa uređajem koji podržava 4G, imaju na raspolaganju kapacitete 4G mreže. Ukratko: jedna bazna stanica, dvije mreže.

Više o Telekom 5G mreži dostupno je na stranici https://telekom.me/5g

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS