Podaci s tržišta rada zaslužni za skok indeksa

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Američke dionice su porasle u petak nakon što je Wall Street analizirao bolje od očekivanog izvještaj o broju zaposlenih van poljoprivrednog sektora za april, što je ublažilo strahove od recesije i postavilo S&P 500 na put za najduži niz pobjeda u nešto više od dvije decenije.

S&P 500 porastao je 1,5 odsto, što je postavilo široki tržišni indeks na put devetog uzastopnog dana rasta. Ako indeks zatvori više, to bi označilo njegov najduži niz pobjeda od novembra 2004. Dow Jones Industrial Average skočio je 600 bodova, odnosno 1,5 odsto, a Nasdaq Composite dobio je 1,6 odsto.

S dobicima u petak, S&P 500 sada je nadoknadio gubitke od 2. aprila, kada je predsjednik Donald Trump najavio svoje „recipročne“ tarife. To se događa dan nakon što je tehnološki napredni Nasdaq postigao isti podvig, prenosi SEEbiz.

Broj zaposlenih porastao je 177 hiljada u aprilu, iznad 133 hiljade koliko su ekonomisti koje je anketirao Dow Jones. Ta je brojka i dalje znatno manja od 228 hiljada dodanih u martu, ali puno bolja od strahova nakon što su zabrinutosti zbog recesije porasle prošli mjesec. Stopa nezaposlenosti iznosila je 4,2 odsto, u skladu s očekivanjima.

Ulagači su već bili optimistični prije snažnog izvještaja o zaposlenosti nakon što je Kina rekla da procjenjuje mogućnost početka trgovinskih pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Ipak, kineske vlasti ponovo su potvrdile svoje uvjerenje da SAD treba ukinuti sve jednostrane tarife, rekavši u izjavi da ako SAD želi razgovarati, treba pokazati svoju iskrenost i biti spreman ispraviti svoje pogrešne prakse i otkazati jednostrane tarife.

Kasnije tog dana, izvještaj Wall Street Journala sugerisao je da je Peking otvoren za trgovinske pregovore.

(kraj) sam

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS