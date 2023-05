Podaci o broju zaposlenih u Plantažama se odnose i na sezonsku radnu snagu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Podaci Akcije za socijalnu pravdu (ASP) da su početkom ove godine Plantaže imale 1,11 hiljada zaposlenih odnose se i na sezonsku radnu snagu, koju kompanija, kako su objasnili, svake godine dodatno angažuje zbog prirode djelatnosti.

Iz Plantaža su rekli da taj broj, u zavisnosti od potreba procesa rada, varira od 100 do 500 godišnje.

“Broj zaposlenih u kompaniji na kraju prošle godine iznosio je 636 redovnih radnika i radnika na određeno vrijeme, što je isti broj kao i na današnji dan”, navodi se u reagovanju.

ASP je ranije objavila da je kompanija Plantaže početkom ove godine imala 1,11 hiljada zaposlenih, što je 394 radnika više nego početkom 2020, pa je u trogodišnjem periodu uvećala broj radnika oko 35 odsto.

Prema podacima poreskih vlasti, koje je dobila ta nevladina organizacija (NVO), početkom 2021. godine je bilo 802 uposlenih u Plantažama, godinu kasnije 888, da bi ove godine podgorička kompanija stigla do cifre od 1,11 hiljada radnika.

Iz Plantaža su rekli da je to saopštenje ASP-a, u kojem se tendenciozno spočitava političko zapošljavanje u Plantažama, zasnovano na pogrešno interpretiranim podacima i ne predstavlja objektivno stanje.

“Naime, jedan od primarnih prioriteta nove uprave kompanije Plantaže, od momenta stupanja na dužnost, odnosi se ne sveobuhvatnu racionalizaciju troškova poslovanja i svođenje istih na održivu mjeru”, navodi se u reagovanju.

Tome, kako se zaključuje, u prilog govori i činjenica da su troškovi zarada u kompaniji u prošloj godini u odnosu na 2019, niži preko četiri miliona EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS