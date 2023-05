Počinje Samit ministara finansija i guvernera

Bečići, (MINA-BUSINESS) – Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava, koji organizuje Savez ekonomista Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva finansija i Centralne banke (CBCG), održaće se danas i sjutra u hotelu Splendid.

Samit se održava jubilarni, deseti put.

“Ovogodišnji skup, pod nazivom Finansijska i monetarna stabilnost regiona u neizvjesnim vremenima produžene geopolitičke i ekonomske krize, okupiće lidere u oblasti fiskalne i monetarne politike regiona, kao i predstavnike banaka i vodećih kompanija, u cilju diskusije i razmjene relevantnih mišljenja i stavova na aktuelne finansijske teme”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, otvoriće panel pod nazivom Zdrave javne finansije – ključni preduslov privrednog rasta i izgradnje moderne tržišne privrede i u uslovima produžene geopolitičke neizvjesnosti, koji je planiran za sjutra.

U interaktivnom dijalogu, ministri finansija zemalja regiona, kao i šefica kancelarije Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) za Zapadni Balkan, Stephanie Verena Eble, između ostalog, razgovaraće o uticaju globalnih kretanja na javne finansije regiona, inflaciji i pratećim implikacijama, nastavku strukturnih reformi, borbi protiv sive ekonomije, kao i značaju međusobne saradnje i saradnje sa međunarodnim finansijskim organizacijama u kriznim vremenima.

“Fokus će biti i na osnovnim parametrima fiskalne politike zemalja regiona u tekućoj godini, kao i ključnim prognozama za narednu”, navodi se u saopštenju.

Samit ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava, predstavlja najveći godišnji regionalni finansijski i monetarni skup.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS