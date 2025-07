Počinje kontrola nelegalnog izdavanja smještaja

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Kotorska Turistička organizacija (TO) u saradnji sa Službom za inspekcijske poslove i Upravom policije počinju koordinisanu akciju kontrole objekata koji pružaju usluge smještaja bez potrebne dokumentacije.

Načelnik Službe za inspekcijske poslove, Miro Anđelić, rekao je za Radio Kotor da će shodno inicijativi TO, služba, odnosno lokalni turistički inspektori, u saradnji sa drugim državnim organima, kontrolisati nelegalno izdavanje smještaja na teritoriji opštine.

“Od danas će početi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora u tom smislu. Građanima kod kojih se utvrdi prekršaj koji se odnosi na nelegalno izdavanje smještaja, biće preventivno ukazano da ga registruju. U slučajevima gdje se bude konstatovao prekršaj u većem obimu, odgovorni će biti prekršajno sankcionisani shodno Zakonu o turizmu”, najavio je Anđelić.

On je dodao da će lokalna turistička inspekcija u narednom periodu obavljati pojačani nadzor po pitanju tih aktivnosti kako bi se stepen nepravilnosti u potpunosti smanjio, prenosi Radio Kotor.

Anželić je podsjetio da Služba za inspekcijske poslove, u saradnji sa preduzećem Komunalno Kotor i Morskim dobrom, i ove godine sprovodi akciju Ponta.

“Akcija obuhvata uklanjanje predmeta sa javnih površina i takozvanih pokretnih privremenih objekata u koje spada plažni mobilijar. Svi predmeti koji budu ostavljeni na javnim površinama bez prethodne prijave i dokumentacije nadležnom inspekcijskom organu, ukloniće Komunalno preduzeće i ostaviti ih u magacinu firme”, objasnio je Anđelić.

On je kazao da će osobe koje se budu pojavile za preuzimanje tih stvari biti identifikovane i uključena u upravni postupak Službe za inspekcijske poslove.

“Kaznene odredbe za tu vrstu nepravilnosti iznose od 500 EUR za građane, do 5,5 hiljada EUR za preduzeća. Odlukom Skupštine opštine Kotor propisane su nešto blaže kazne koje se kreću od 50 do 150 EUR”, precizirao je Anđelić.

Osvrćući se na rezultate dosadašnjih kontrola tokom akcije Ponta, konstatovano je da je veći broj ponti ponovo uzurpiran postavljanjem plažnog mobilijara.

“Za razliku od prethodnih godina nije konstatovano da je veći broj ponti zaključan na način što su postavljene kapije ili stubići koji onemogućavaju pristup moru. Ovoga puta je značajan broj plažnog mobilijara koji je postavljen bez prijave i dokumentacije i koji će biti uklonjem od Komunalnog Kotor, a prekršioci će biti sankcionisani prekršajnim nalogom u iznosu od 500 ili 5,5 hiljada EUR u zavisnosti da li se radi o fizičkom ili o pravnom licu”, poručio je Anđelić.

On je najavio da će akcija Ponta trajati tokom cijene turističke sezone kako bi se građanima omogućilo da imaju slobodan pristup moru i korišćenje obale pod jednakim uslovima.

